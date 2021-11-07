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Дмитриев день-2021: дата, история и традиции праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 ноября, 16:46
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Завтра православные отмечают Дмитриев день в память святого великомученика Дмитрия Солунского.
Дмитриев день: история, значение и традиции
Дмитриев день: история, значение и традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

После Дмитриевской поминальной субботы, которая в 2021 году выпадала на 6 ноября, идет и сам Дмитриев день. Что это за праздник, когда отмечается, кому посвящен, какие традиции соблюдаются, узнайте в нашей статье.

Дмитриев день: когда отмечается

Ежегодно 8 ноября в православной церкви почитается Дмитрий Солунский – святой великомученик, известный также под прозвищем Мироточец . В 2021 году эта дата приходится на понедельник.

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Дмитриев день: история и значение дня

Известно, что святой Дмитрий жил во времена правления римского императора Диоклетиана, в конце ІII – начале I V века . В житии Димитрия сказано, что его родители изначально были тайными христианами, а потому после рождения сына сразу же его крестили в домовой церкви и воспитывали в благочестии и вере.

При жизни Дмитрий проповедовал христианство в городе Салоники и обратил в веру многих людей. За это был заключен в темницу, а позже – казнен римскими правителями.

После обретения мощей святого Димитрия они стали почитаться как мироточивые, начиная с VII века.

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Традиции Дмитриева дня

  • У славян Дмитриев день издавна считался пограничным и началом зимнего периода , который длился вплоть до весеннего Юрьева дня, 6 мая.
  • На Дмитриев день гадали по гостям: если первым в дом зайдет человек состоятельный и добрый, то и год будет хорошим и прибыльным.
  • Заканчивались сроки долговых обязательств и договоров, наступал расчет за работу слуг, овчаров, пастухов, заключались новые договоры. А потому в народе 8 ноября было принято пить пиво и не работать.
  • На Дмитриев день завершался осенний свадебный сезон , до которого еще можно было засылать сватов в канун многодневного Рождественского поста.
  • Святому Дмитрию Солоунскому молились о защите и помощи на поле брани, о даровании мужества и терпения, об исцелении от глазных болезней.
  • По давней традиции, суббота перед Дмитриевым днем была посвящена поминовению умерших родителей и других родственников.

Народные приметы на Дмитриев день

По тому, какая погода на 8 ноября, судили, какой будет зима и даже весна.

  • оттепель 8 ноября – зима будет теплой и мокрой;
  • снег на Дмитриев день – и Пасха будет со снегом;
  • если на Дмитрия снег лежит, весна будет поздней;
  • утренний иней – к снежной зиме;

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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