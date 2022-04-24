Эффектные картинки с Пасхой-2022: поздравления, открытки, стихи и проза

Добрые поздравления с Пасхой: картинки, открытки, пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
Сегодняшний день, 24 апреля, знаменуется великим и значимым для всех православных христиан событием – наступила Пасха-2022.
Пусть Господь защитит всех нас от беды, придаст силы, укрепит в вере и подарит мир! Обязательно поздравьте родных, близких, любимых людей со светлым Воскресением Христовым , поддержите их, помогите при необходимости и поднимите настроение.
Смотрите в нашей статье тематические картинки и открытки , искренние поздравления, стихи и прозу, добрые пожелания в праздник Пасхи.
Душевные поздравления с Пасхой 2022 в прозе
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Христос Воскресе! Поздравляю с добрым праздником и желаю вам мира, здоровья, света, добра, благоденствия, процветания, веры и любви.
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Пусть Божья благодать снизойдет на ваш дом, пусть дарует вам Господь мир, здоровье и долгие годы жизни. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!
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Христос Воскресе! С Пасхой! Желаю мирного неба над головой, пусть все плохое уйдет из вашей жизни, а хорошее навсегда останется в сердце. Пусть каждый день приносит только радостные вести!
Лучшие поздравления с Пасхой в стихах
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Праздничная скатерть,
Расписное блюдо,
Куличи с посыпкой
На столе, как чудо.
Писанки свяченые
Друг от друга краше,
Радостнее праздников
Не найти, чем наши.
И с душой открытой
Славим мы Христа –
Со Светлым Воскресеньем!
С победою добра!
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Счастливой Пасхи от души желаю,
Христос воскрес – звонят колокола!
Пускай Господь вас от беды спасает
И наградит за добрые дела!
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Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.
Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.
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Пришло Святое Воскресенье,
И возвестил нам благовест:
Во имя вечного спасенья
Христос воскрес. Христос Воскрес!
Желаем светлых дней пасхальных,
Ведь это чудо из чудес.
Забудьте про свои печали —
Христос Воистину Воскрес!
Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. Чтобы узнать, главные ритуалы, обычаи и приметы праздника Пасхи, читайте нашу статью.