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С Пасхой-2022: яркие картинки, короткие стихи и поздравления

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23 апреля, 16:50
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Поздравляем с наступающей Пасхой и Христовым Воскресеньем: красивые открытки, картинки, и добрые пожелания.
Пасха: поздравительные открытки, картинки и пожелания
Пасха: поздравительные открытки, картинки и пожелания / Фото: Pixabay, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Завтра, 24 апреля, православные встречают великий праздник Пасхи . И хотя в 2022 году в Украине будут праздновать Пасху по новым правилам, в церковь смогут пойти не все, а куличи будут святить онлайн, важно поздравить родных и любимых людей с этим знаменательным днем.

Несмотря ни на что, не теряйте веру, поднимите настроение другим людям, не дайте им падать духом и отправьте поздравления с Пасхой .

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А мы собрали для вас яркие картинки и открытки , а также добрые, душевные, искренние поздравления с Воскресением Христовым.

Лучшие поздравления с Пасхой 2022 в стихах

***

Свершилось чудо из чудес –
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

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Лучшие поздравления и открытки с Пасхой
Лучшие поздравления и открытки с Пасхой / Фото: Depositphotos

***

Зажгите свечу, куличи освятите
И добрым делам этот день посвятите.

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***

Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости, добра, уюта,
Счастья, ведь Христос Воскрес!

С Пасхой: яркие картинки и поздравления
С Пасхой: яркие картинки и поздравления / Фото: bonnycards

***

Счастливой Пасхи искренне желаем,
Христос воскрес – вот главные слова!
Пускай Господь от бед уберегает
И наградит за добрые дела!

***

С Пасхой, с праздником весенним,
И с Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем,
А печаль, война и грусть
Навсегда уходят пусть!

Поздравляем с наступающей Пасхой!
Поздравляем с наступающей Пасхой! / Фото: bonnycards

Добрые пожелания в праздник Пасхи в прозе

***

Пусть Божья благодать снизойдет на ваш дом, пусть дарует вам Господь мир, здоровье и долгие годы жизни. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

Пасха: картинки и открытки с праздником
Пасха: картинки и открытки с праздником / Фото: bonnycards

***

Поздравляем со светлым великим христианским праздником Пасхи! Пусть всегда вас окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть наступит мир и благоденствие! Пусть Бог вас хранит!

***

Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи и желаю мира, добра, света, радости, веры. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!

Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. Чтобы узнать, главные ритуалы, обычаи и приметы праздника Пасхи, читайте нашу статью.

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