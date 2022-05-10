Гороскоп на 10 мая для всех знаков зодиака: энергетически сильный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Вторник, 10 мая , по мнению астрологов – это лунные сутки, обладающие очень сильной энергетикой. В такой период нужно постараться сдерживать эмоции и гасить их на корню, чтобы избежать серьезных конфликтов.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 10 мая для Овнов: этот день может оказаться подходящим для деловых переговоров и заключения договоров. Ваши начинания будут удачными, а финансовые дела окажутся перспективными и прибыльными.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Тельцов: от ваших давних партнеров поступит неожиданное и подозрительное предложение. Оно окажется выгодным. Так что будьте наготове и не спешите отказываться: его стоит рассмотреть.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Близнецов: сегодня возникнет соблазн пойти на поводу у собственных желаний. Это тест на силу воли и проявление характера. Только от вас зависит, сможете ли вы его пройти или сдадитесь.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 10 мая для Раков: Вас ждут новые интересные знакомства. Неожиданно для себя вы откроете в себе способность убеждать. Это поможет вам добиться нужного результата в общении с новыми людьми.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Львов: постарайтесь снизить амбиции и уменьшить собственные аппетиты. Не стоит посягать на то, что вам не принадлежит по закону, иначе отвечать придется также по закону – собственной совести.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Дев: часть свободного времени вам придется посвятить работе над ошибками, разбору недочетов в действиях ваших коллег, а также решению накопившихся финансовых вопросов.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Весов: не лучшее время для выяснение непонятных вопросов. Вам стоит перенести на другой день все важные переговоры, потому что достичь конструктива у вас, увы, не получится.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 10 мая для Скорпионов: звезды советуют подготовиться к рутине. Но при этом постарайтесь еще и зарезервировать хоть немного времени для отдыха и релакса – вы это вполне заслужили.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Стрельцов: сегодня вам предстоит любой ценой отстаивать справедливость, чтобы сохранить свой авторитет. Старайтесь меньше углубляться в новости, чтобы избежать стрессов.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Козерогов: день подходит для построения долгосрочных планов – они окажутся удачными и совпадут с вашими возможностями. Поберегите желудок и откажитесь от вредной пищи.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Водолеев: звезды рекомендуют вам не эмоционировать и проявить сдержанность. Поберегите себя и близких – нервные клетки не восстанавливаются. Коллективная работа будет плодотворной.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 10 мая для Рыб: чтобы выполнить сложную работу, вам не придется напрягаться физически. Зато важно сконцентрировать внимание на незначительных деталях. От мелочей будет зависеть успех.

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