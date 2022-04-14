Гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака: день фортуны

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающий четверг, 14 апреля , для многих знаков зодиака считается днем фортуны и удачи. В эти лунные сутки можно верить в исполнение желаний, а все задуманное имеет все шансы сбыться.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 14 апреля для Овнов: для того, чтобы в будущем вам не пришлось слишком дорого расплачиваться, уже сегодня вы можете подготовить почву и оказать небольшие знаки внимания важным для вас людям – это зачтется.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 14 апреля для Тельцов: сегодня никто не станет спорить, что вы человек уникальный во всех отношениях. Вы можете этим гордиться, но не забывайте, что такое внимание ненадолго, и завтра все закончится.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 14 апреля для Близнецов: в этот день у вас будет ответственная миссия – не допустить утечки информации. А это совсем непросто в такое время. Постарайтесь правильно нею воспользоваться.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 14 апреля для Раков: вам еще далеко до предела собственных возможностей. Вы же знаете, что способны на гораздо большее. Используйте это обстоятельство в корыстных целях – и тогда вы не прогадаете.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 14 апреля для Львов: занимаясь решением личных дел, вы добьетесь многого в этом направлении. Также день обещает быть удачным в финансовом отношении. Вы найдете там, где другие рискуют потерять.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 14 апреля для Дев: вместо важных дел лучше займитесь кулинарными экспериментами – это будет оптимальное решение на сегодня. И энергию вложите, и вполне вероятно, откроете новый рецепт.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 14 апреля для Весов: сегодня вы получите большое доверие окружающих. Но не стоит использовать в своих целях информацию, которую вы от них получите – пользы от этого не будет.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 14 апреля для Скорпионов: вы получите статус человека-загадки. Многие люди не смогут понять, чего вы хотите на самом деле, а угодить вам и подавно будет непросто. Даже близкие с этим не справятся.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 14 апреля для Стрельцов: если вы сегодня чем-то пожертвуете, то в будущем ваша щедрость вернется к вам по принципу бумеранга. Правда, для этого придется немного подождать, но ведь вы и не спешите.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 14 апреля для Козерогов: не упустите свой шанс вернуть себе некогда сданные позиции. Будьте готовы к любому повороту событий. Риски могут быть оправданными, но не забывайте включать голову.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 14 апреля для Водолеев: к сожалению, одного вашего желания сегодня будет явно недостаточно для того, чтоб события развивались по нужному вам сценарию. Придется еще приложить определенные усилия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 14 апреля для Рыб: вы же знаете, что получить все и сразу – практически невозможно. Так что для начала выберите приоритетное направление. А уже затем начинайте его усердно прорабатывать.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022.