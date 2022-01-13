Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня
Астрологи дали прогноз на 14 января 2022 года. Наступивший Новый год, хоть и по старому стилю, принесет в жизнь многих знаков ощущение новизны и омоложения.
Гороскоп на 14 января для Овна
В этот день вы вполне в состоянии воплотить любую свою прихоть – от умных мыслей до полной глупости. Только сначала хорошо подумайте о том, чтобы не нанести никому вреда, прежде всего – себе самим.
Гороскоп на 14 января для Тельца
Если у вас есть желание совершить маленькое или большое чудо – действуйте. День как будто предназначен для этого. Только ничего никому не афишируйте – близкие и сами догадаются, что это ваших рук дело.
Гороскоп на 14 января для Близнецов
У вас не будет никаких препятствий, вот только серьезные деловые разговоры лучше отложить на другой день. Проявляйте терпение – так вы учитесь выдержке. И не скупитесь на приятные сюрпризы близким людям.
Гороскоп на 14 января для Рака
Вам могут предъявить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. За все приходится платить. Возможно, вам стоит немного изменить свое поведение? Берегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.
Гороскоп на 14 января для Льва
Вы стучитесь в открытые двери. Прежде чем предпринимать серьезные шаги, попробуйте просто открыть их. У вас все получится, главное не паниковать раньше времени. Постарайтесь побыстрее закончить работу.
Гороскоп на 14 января для Девы
Найдите достойное применение энергии, которая бьет через край. Желательно использовать ее мощь для созидания, а не для разрушения. Своротить горы, повернуть реки и сжечь мосты вы всегда успеете.
Гороскоп на 14 января для Весов
Любая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций. Вы слишком заработались, пора сделать паузу и задуматься о качественном отдыхе, тем более на горизонте выходные дни. Берегите ценные вещи.
Гороскоп на 14 января для Скорпиона
Если вам не придется готовить самостоятельно, то наибольшее удовольствие в этот день вы получите от вкусного домашнего ужина, в теплом кругу семьи. Так что нигде не задерживайтесь по пути с работы.
Гороскоп на 14 января для Стрельца
Вас ждут перемены, причем довольно значительные, но только если вы сами этого захотите. Если же вы к ним пока не готовы и желаете повременить, вас захватит рутина, причем надолго. Выбор за вами.
Гороскоп на 14 января для Козерога
Вы заслужили поощрение, но с похвалой почему-то никто не спешат. Выход есть: сделайте сами себе подарок, а какой – решайте сами, за вас этого никто не сделает. И не забывайте о близких людях.
Гороскоп на 14 января для Водолея
Вас могут заподозрить в какой-то интриге, даже если вы не имеете к этому отношения. Просто даже самые спонтанные ваши действия будут казаться тщательно обдуманными частями хитроумного плана.
Гороскоп на 14 января для Рыб
Вот и наступил долгожданный праздник на вашей улице. Нынче день будет раскрашен радостными событиями и приятными эмоциями. Развлекайтесь и наслаждайтесь, пока есть такая подходящая возможность.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.