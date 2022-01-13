Гороскоп на 14 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 14 січня 2022 року. Прийдешній Новий рік, хоч і за старим стилем, принесе в життя багатьох знаків відчуття новизни та омолодження.

Гороскоп на 14 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Цього дня ви цілком можете втілити будь-яку свою забаганку – від розумних думок до повної дурниці. Тільки спочатку добре поміркуйте про те, щоб не завдати нікому шкоди, передусім собі.

Гороскоп на 14 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Якщо у вас є бажання зробити маленьке чи велике диво – дійте. День начебто призначений для цього. Тільки нічого нікому не афішуйте – близькі й самі здогадаються, що це справа ваших рук.

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Гороскоп на 14 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У вас не буде жодних перешкод, ось тільки серйозні ділові розмови краще відкласти на інший день. Проявляйте терпіння – так ви вчитеся витримці. І не скупіться на приємні сюрпризи близьким людям.

Гороскоп на 14 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Вам можуть пред'явити рахунок за вашу незалежність та безкомпромісність. За все доводиться платити. Можливо, вам варто трохи змінити свою поведінку? Бережіть шлунок і не зловживайте алкоголем.

Гороскоп на 14 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ви стукаєте у відкриті двері. Перш ніж робити серйозні кроки, спробуйте просто відкрити їх. У вас все вийде, головне не панікувати завчасно. Намагайтеся швидше закінчити роботу.

Гороскоп на 14 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Знайдіть гідне застосування енергії, яка б'є через край. Бажано використати її потужність для творення, а не для руйнування. Звернути гори, повернути річки та спалити мости ви завжди встигнете.

Гороскоп на 14 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Будь-яка думка потоне в морі емоцій, що розгулялися. Ви занадто запрацювалися, настав час зробити паузу і замислитися про якісний відпочинок, тим паче на горизонті вихідні дні. Бережіть цінні речі.

Гороскоп на 14 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Якщо вам не доведеться готувати самостійно, то найбільше задоволення в цей день ви отримаєте від смачної домашньої вечері у теплому колі сім'ї. Так що ніде не затримуйтесь на шляху з роботи.

Гороскоп на 14 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

На вас чекають зміни, причому досить значні, але тільки якщо ви самі цього захочете. Якщо ж ви до них поки що не готові і хочете почекати, вас захопить рутина, причому надовго. Вибір за вами.

Гороскоп на 14 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ви заслужили на заохочення, але з похвалою чомусь ніхто не поспішає. Вихід є: зробіть самі собі подарунок, а який – вирішуйте самі, за вас цього ніхто не зробить. І не забувайте про близьких людей.

Гороскоп на 14 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вас можуть запідозрити в якійсь інтризі навіть якщо ви не маєте до цього відношення. Просто навіть найспонтанніші ваші дії здаватимуться ретельно обдуманими частинами хитромудрого плану.

Гороскоп на 14 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ось і настало довгоочікуване свято на вашій вулиці. Цей день буде розфарбований радісними подіями та приємними емоціями. Розважайтеся і насолоджуйтесь, поки є така слушна можливість.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.