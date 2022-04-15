Гороскоп на 15 апреля для всех знаков зодиака: день полон соблазнов

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Лунный день, который придет в пятницу, 15 апреля , можно назвать противоречивым периодом, полным искушений и соблазнов. По мнению астрологов, в такие дни люди плохо контролирует свои желания и слабости. И вы сами сможете в этом убедиться, только берегите себя.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 апреля для Овнов: в наступающий день вас ждут интересные и неожиданные события. Хотя конечно, на это было бы интереснее посмотреть со стороны, а вот вмешиваться в ход действий не стоит.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 15 апреля для Тельцов: сегодня вы на какое-то время сможете забыть обо всех своих заботах. А все потому, что вам предстоит занятие намного более интересное, так что о них просто некогда будет вспоминать.

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Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 апреля для Близнецов: если вы надумаете кого-то воспитывать или поучать, делайте это крайне осторожно. Вы можете получить неодобрение из-за своего высокомерного отношения к людям.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 апреля для Раков: лучше не затевайте первыми спор, а постарайтесь придерживаться оборонительной тактики. Дождитесь, пока ваш оппонент не начнет сам себе противоречить.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 15 апреля для Львов: в вашей ситуации отсутствие каких-либо новостей – уже само по себе хорошая новость. Подумайте, на самом ли деле вам настолько необходимы перемены или все же лучше без них.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 апреля для Дев: если вы сумели загнать сами себя в угол, то подумайте, каким образом вы сможете себя оттуда вытащить. Возможно, стоит обратить на себя внимание, чтобы вас услышали и помогли.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 апреля для Весов: родные и близкие, а также коллеги и даже малознакомые люди сегодня будут ждать вашего внимания. Вам придется кому-то из них отказать, но постарайтесь хотя бы проявить тактичность.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 15 апреля для Скорпионов: вы будете пребывать в замешательстве. Вам следует найти невидимую точку понимания и равновесия между личными чувствами и взаимоотношениями с окружающими людьми.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 15 апреля для Стрельцов: ваше необычное поведение или высказывания могут сыграть против вас. Попробуйте применить какой-нибудь отвлекающий маневр, но при этом не отказывайтесь своих целей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 15 апреля для Козерогов: вы можете настроиться на романтическое времяпровождение. Ваш партнер сегодня постарается вам угодить. Это, конечно, вас порадует. Но и вы не сидите без дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 15 апреля для Водолеев: не расстраивайтесь, если ваши идеи никому не понравятся. Значит, им еще не пришло время, и люди просто не готовы воспринимать ваш креатив. Отложите свои планы до лучших времен.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 апреля для Рыб: сегодня вы с легкостью сможете предсказать дальнейший ход событий, поскольку сработает эффект дежавю – нечто подобное с вами уже случалось. Вам остается действовать по аналогии.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022.