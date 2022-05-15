Гороскоп на 15 мая для всех знаков зодиака: гармоничный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступающее воскресенье, 15 мая , станет днем гармонии и единения внутреннего мира с внешним. В эти лунные сутки большинство знаков зодиака будут пребывать в праздном спокойствии и позитивном настроении.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 15 мая для Овнов: сегодня вас могут попросить о помощи близкие или родственники. Даже если вам придется чем-то пожертвовать, постарайтесь не отказать им и не оставить в беде.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Тельцов: дома всегда найдется множество неотложных дел. Вам будет намного проще и быстрее с ними справиться, если часть своих обязанностей вы перепоручите членам семьи – всем понемногу.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Близнецов: хватит витать в облаках. Хоть иногда спускайтесь на землю. Обратите внимание на пожелания любимого человека. Ситуация вскоре станет зеркальной, когда вам что-то потребуется от него.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 15 мая для Раков: наступает подходящий период для укрепления иммунитета. Не пускайте все на самотек, когда дело касается здоровья. Свежий воздух благотворно повлияет на состояние в целом.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Львов: сегодня ожидаются непредвиденные финансовые расходы. Вам придется потратиться на семью и дом. Но вы же понимаете, что это необходимые капиталовложения.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Дев: чтобы избавиться от стресса, постарайтесь сегодня переключиться с надоевших хлопот на планирование дальнейших дел для всей семьи. Это у вас получится лучше, чем рутина.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Весов: этот выходной благоприятно посвятить благоустройству своего жизненного пространства. У вас будут чесаться руки сделать ремонт или хотя бы перестановку мебели. Не вмешивайтесь в чужие дела.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 15 мая для Скорпионов: сегодня вас подстерегают сугубо бытовые неприятности. Поломки, неполадки, непредвиденные ситуации – всего этого можно избежать, если соблюдать технику безопасности.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Стрельцов: откажитесь сегодня от поездок, по возможности проведите этот день вместе с семьей и ближе к дому. Согласитесь, все важные дела могут подождать, а родные и любимые люди – нет.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Козерогов: вам захочется обновления – то ли имиджа, то ли пространства вокруг себя. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях и даже можете замахнуться на серьезные приобретения.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Водолеев: сегодня у вас будет эмоционально насыщенный и нескучный день. Вы будете метаться между конфликтующими родственниками и романтическим настроем с любимым человеком.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 15 мая для Рыб: звезды советуют вам заняться собой, чтобы выглядеть на все сто, если хотите привлечь внимание интересующего вас человека и получить комплименты противоположного пола.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.