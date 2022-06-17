Гороскоп на 17 июня для всех знаков зодиака: день правдивости

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Лунный день, который наступил в пятницу, 17 июня , по мнению астрологов, очень подходит для объективной самооценки. Звезды советуют не обижаться на откровения и критику в ваш адрес, ведь вы и сами стремитесь к откровенности.
Овен
Гороскоп на 17 июня для Овнов: звезды рекомендуют сегодня остерегаться малознакомых людей с подозрительными и заманчивыми предложениями. Вы же догадываетесь, где бывает бесплатный сыр.
Телец
Гороскоп на 17 июня для Тельцов: сегодняшний день принесет приятные новости. Скорее всего, они будут издалека или же вам придется уехать далеко от дома. Не давайте любимому человеку повода для ревности.
Близнецы
Гороскоп на 17 июня для Близнецов: вряд ли у вас сегодня получится выполнить все задуманное. Вы рискуете надолго застрять на первом же деле, даже не дойдя до середины. Но вы будете довольны процессом.
Рак
Гороскоп на 17 июня для Раков: сегодня вам полезно обратить внимание на состояние своего здоровья. Сквозняки и ледяные коктейли – обычные летние капканы. Зато в личной жизни все надежно и стабильно.
Лев
Гороскоп на 17 июня для Львов: чтобы найти решение своей проблеме, вы можете обратиться к старому другу. У вас получится симбиоз. Вместе вам будет намного легче решить даже самые сложные вопросы.
Дева
Гороскоп на 17 июня для Дев: будьте готовы к тому, что к вам обратятся за советом. Значит, вы являетесь авторитетом. Постарайтесь вспомнить собственный опыт и поделиться им с окружающими.
Весы
Гороскоп на 17 июня для Весов: не стоит браться за несколько дел одновременно, потому что вас на все не хватит. В результате вы ничего не доведете до логического конца, а это повод расстроиться или разозлиться.
Скорпион
Гороскоп на 17 июня для Скорпионов: сегодня не ваш день. Настроение будет скакать из крайности в крайность, и это негативно отразится на близких. Лучше займитесь релаксом или хотя бы почитайте.
Стрелец
Гороскоп на 17 июня для Стрельцов: сегодня полезно вспомнить о своих талантах. День располагает к уединению, погружению в себя и размышлениям о жизни. Только не будьте слишком самокритичны.
Козерог
Гороскоп на 17 июня для Козерогов: на повестке дня могут появиться какие-то давние страхи и тайны. Может быть, пора повернуться к ним лицом, а не бежать прочь? Только не пытайтесь побороть их алкоголем
Водолей
Гороскоп на 17 июня для Водолеев: этот день подходит для приятного творческого занятия. Это может быть связано с рисованием, поэзией, музыкой, фотографией. Дайте выход наружу застоявшейся в вас энергии.
Рыбы
Гороскоп на 17 июня для Рыб: вам будет полезно возобновить контакты со старыми знакомыми или давно забытыми друзьями. Возможно, кто-то из них сам выйдет с вами на связь – проявите заботу и внимание.
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