Лунный календарь на неделю 13-19 июня 2022 года

Подробный лунный календарь на середину июня 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .
Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 13-19 июня 2022 года.
Лунный календарь по дням на неделю 13-19 июня 2022 года
- 13 июня, понедельник – 15-й лунный день
Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.
- 14 июня, вторник – 16-й лунный день
Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние в 14:52. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.
- 15 июня, среда – 17-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.
- 16 июня, четверг – 18-й лунный день
Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.
- 17 июня, пятница – 18-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День правдивости и объективной самооценки, когда не стоит обижаться на откровения и критику.
- 18 июня, суббота – 19-й лунный день
Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.
- 19 июня, воскресенье – 20-й лунный день
Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.
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