Гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака: активный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступивший понедельник, 20 июня , по мнению астрологов, будет активным и беспокойным днем. В эти лунные сутки на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 20 июня для Овнов: сегодня у вас будет важная миссия, которую предстоит выполнить. Именно вы сможете подобрать правильные слова, чтобы примирить враждующие стороны – воспользуйтесь этим.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Тельцов: если вне дома все пройдет гладко и обыденно, то в семье вас озадачат проблемами. Близкий человек нуждается в вашей помощи или совете – постарайтесь сделать все, что в ваших силах.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Близнецов: вам явно не хватило выходных дней для восстановления моральных и физических сил. Старайтесь сегодня не нагружать организм и воздержаться от тяжелого труда.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 20 июня для Раков: сегодня вас ожидает важная встреча, которая в дальнейшем может всерьез повлиять на ваше будущее. От высказанных идей и совершенных поступков зависит благоприятный исход.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Львов: не вмешивайтесь в чужие дела, особенно если вас об этом не просят. Оставьте свои советы при себе, даже если очень хочется поучаствовать в процессе воспитания и наставления.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Дев: вам на пользу пойдет шопинг, смена имиджа или обстановки. Если есть свободное время, посвятите его важным приобретениям и семейным покупкам. Не забудьте о подарках.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Весов: сегодня ваш партнер готов на ссору из-за ревности. Видимо, вы спровоцировали в нем это чувство, так что теперь будете расхлебывать. Вам с ним лучше побыть порознь и успокоиться.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 20 июня для Скорпионов: старшие родственники или давние знакомые откроют вам какую-то семейную тайну, которую вы до сих пор не знали. Ваша задача – сохранить ее, никому не рассказывая.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Стрельцов: вы будете чувствовать раздражительность. Из-за этого вы рискуете нарваться на конфликтную ситуацию с коллегами или партнерами по бизнесу. Держите себя в руках.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Козерогов: ваша обидчивость на пустом месте может создать вам дополнительные проблемы. Так что гоните ее прочь. А для поднятия настроения будет полезно сменить обстановку.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Водолеев: сегодня у вас возможны крупные финансовые траты. Но если вы уже решились на большую и серьезную покупку, то проследите за качеством товара и правильностью оформления.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 20 июня для Рыб: звезды советуют не зацикливаться на ностальгии, а без сожаления выбросить сломанные и ненужные вещи – так вы освободите пространство в доме для новой энергии.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 20-26 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.