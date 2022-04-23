Гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака: день мудрости

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В субботу 23 апреля , придут лунные сутки, которые можно назвать днем мудрости и получения знаний. Астрологи настоятельно рекомендуют извлекать уроки из предоставленных ситуаций и не упустить возможности почерпнуть для себя что-то новое.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 23 апреля для Овнов: кто-то из вашего прошлого может оказать помощь в будущем. Не теряйте контакты с людьми. Проявите внимательность и аккуратность, используя бытовую технику – она вас не послушается.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Тельцов: держитесь подальше от тех, кто потенциально сильнее вас – вам не хватит доводов доказывать свою правоту. Интуиция вам тоже не поможет. Лучше прислушайтесь к советам извне.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Близнецов: от вашей правдивости зависит благоприятный исход дела. Если вы не готовы выполнять обещание, честно признайте это. Тогда день лучше провести в уединении и погружении в себя.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 23 апреля для Раков: сегодня будет благоприятный период для обучения и получения новой информации. Займитесь накоплением знаний на будущее. Вот только придется отстаивать свои интересы.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Львов: ничто не происходит просто так, и встречи с людьми не случайны. Видимо, вы понадобились друг другу. Но не будьте слишком самоуверенными и прислушайтесь к советам.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Дев: хотите рисковать сами – не втягивайте в авантюру близких вам людей, чтобы не подвергать их опасности. Но зато хлопоты и суета могут привести к знакомству с интересными людьми.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Весов: вас ждет противоречивый день. Ищите креативный и нестандартный подход в решении свалившейся на вас проблемы, и тогда вы получите стопроцентную поддержку.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Скорпионов: ищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе, и тогда вас не затянет рутина бытовых проблем. Посвятите время обдумыванию новых дальновидных планов.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Стрельцов: вас ждут непредвиденные финансовые траты. За все приходится платить – вам решать, насколько оправдана эта цена. Причина нынешних проблем кроется в вашем прошлом.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Козерогов: вам сегодня лучше держать мысли при себе и не выплескивать на окружающих накопившийся пессимизм и негатив, чтобы все это не вернулось к вам по закону бумеранга.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Водолеев: У вас есть выбор – точно выполнять все, что вам говорят, или же взбунтоваться и попасть в опалу. Вряд ли вы сможете рассчитывать на поддержку со стороны – придется все делать самостоятельно.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 апреля для Рыб: вы с головой погрузитесь в семейные дела. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует внимания. Этот день принесет знакомство, которое в дальнейшем окажется полезным.

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