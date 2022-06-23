Гороскоп на 23 июня для всех знаков зодиака: день обновления

Гороскоп на сегодня / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В четверг, 23 июня , наступят лунные сутки, которые благоприятно провести, занимаясь новыми делами. Астрологи называют этот день периодом мудрости и силы, главное – применить их в правильном русле.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 23 июня для Овнов: сегодня будьте готовы, не раздумывая, принять предложение, которое вам поступит от друзей. Оно принесет выгоду и к тому же подарит вам незабываемые впечатления.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Тельцов: не обсуждайте ни с кем свои личные проблемы ни сегодня, ни в ближайшее время. Вы в состоянии со всеми делами справиться самостоятельно без лишних расспросов и жалости.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Близнецов: принимая важное решение, отбросьте в сторону свои эмоции – на них еще найдется время, но только в другой день. Лучше вместо них включить логику и здравый смысл.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 23 июня для Раков: сегодня вам придется уделить внимание решению накопившихся рабочих вопросов. Если не справляетесь сами, привлеките на помощь коллег. Но не пускайте ситуацию на самотек.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Львов: сегодняшняя неожиданная встреча на какое-то время отвлечет вас от работы. Так что вам предстоит ее нагонять. А за полученное удовольствие придется платить, но необязательно деньгами.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Дев: сегодня постарайтесь запомнить свои сны, потому что они могут быть вещими. Это ваше подсознание шлет сигналы, чтобы уберечь вас от неприятностей или предупредить о чем-то важном.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Весов: этот день не подходит для принятия ответственных решений, связанных с работой или недвижимостью. Зато это хороший период для развития романтических отношений.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 23 июня для Скорпионов: не стоит ничего планировать, потому что вы не сможете это осуществить по не зависящим от вас причинам. Вы сумеете повлиять только на собственные запросы и аппетиты.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Стрельцов: сами того не подозревая, вы обнаружите, что у вас вдруг открылось второе дыхание, и начали работать альтернативные решения и нестандартные подходы к ситуациям.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Козерогов: если в этот день у вас возникнут разногласия с коллективом на работе или дома, звезды рекомендуют ничего не бояться, а проявить твердость характера и отстоять свою точку зрения.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Водолеев: не стоит обращать внимания на критику в свой адрес со стороны окружающих. Она будет выглядеть по-детски. А ведь вам важен результат, а не праздные разговоры.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 23 июня для Рыб: вам будет полезно прислушаться к полученной информации – это поможет вам разрешить возникшие проблемы. Уделите внимание своему имиджу – вам важно выглядеть на все сто.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 20-26 июня. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.