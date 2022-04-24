Гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня
Наступающее пасхальное воскресенье 24 апреля , будет достаточно эмоциональным и неуравновешенным лунным днем. Это и понятно – на фоне обстановки в Украине тяжело сдерживать негативные эмоции даже в праздник. Однако крайне важно их не выплескивать сегодня.
Овен
Гороскоп на 24 апреля для Овнов: сегодня проявите свои лучшие качества, будьте яркой личностью, найдите занятие по душе. И обязательно подарите радость всем членам семьи – вместе добавится оптимизма.
Телец
Гороскоп на 24 апреля для Тельцов: старайтесь избегать больших и шумных компаний. Вам будет полезно пофилософствовать в одиночестве. Подумайте, что приятного вы можете сделать для родного человека?
Близнецы
Гороскоп на 24 апреля для Близнецов: этот день совершенно не подходит для каких-либо кардинальных перемен в жизни и выяснения отношений. Просто плывите по течению и держите свои тайны при себе.
Рак
Гороскоп на 24 апреля для Раков: звезды советуют посвятить сегодняшний день семье и какому-нибудь творчеству – это успокоит нервы и сделает вас счастливее. А заодно поможет вам привести в порядок мысли.
Лев
Гороскоп на 24 апреля для Львов: этот выходной день располагает к праздному ничегонеделанию – можете не слишком сопротивляться. Отдых и приятное времяпровождение пойдут вам на пользу.
Дева
Гороскоп на 24 апреля для Дев: чем больше вы отдадите другим, тем больше вскоре получите сами. Не стесняйтесь дарить и радовать окружающих. А вот ваша принципиальность может спровоцировать обиду.
Весы
Гороскоп на 24 апреля для Весов: постарайтесь сегодня избегать любых нагрузок – пусть тело отдохнет. Зато это подходящее время для вкусностей в рационе. Но поберегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.
Скорпион
Гороскоп на 24 апреля для Скорпионов: даже когда вы захотите отдохнуть, вас не отпустят обстоятельства. Будет проще выключить телефон. Это подходящий день для обновления пространства вокруг себя.
Стрелец
Гороскоп на 24 апреля для Стрельцов: не стоит обижаться на любимого человека. Проявите мудрость и пойдите первыми на примирение. Будьте осторожны: вас затянет рутина быта, и все будет казаться неотложным.
Козерог
Гороскоп на 24 апреля для Козерогов: день подходит для неторопливого отдыха, а также планирования с родными дел на ближайшее будущее. Если вы послушаете, что вам говорят, то узнаете о себе много нового и хорошего.
Водолей
Гороскоп на 24 апреля для Водолеев: сегодня подходящее время для отвлечения от накопившихся проблем. Держитесь подальше от надвигающихся семейных разборок. Все уляжется само по себе и без вас.
Рыбы
Гороскоп на 24 апреля для Рыб: как бы вы ни старались решить все домашние дела вовремя, вы не успеете. Лучше позовите к себе на помощь семью Постарайтесь восстановить связи со старыми знакомыми, с которыми потеряны контакты.
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