Гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Наступающее пасхальное воскресенье 24 апреля , будет достаточно эмоциональным и неуравновешенным лунным днем. Это и понятно – на фоне обстановки в Украине тяжело сдерживать негативные эмоции даже в праздник. Однако крайне важно их не выплескивать сегодня.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 24 апреля для Овнов: сегодня проявите свои лучшие качества, будьте яркой личностью, найдите занятие по душе. И обязательно подарите радость всем членам семьи – вместе добавится оптимизма.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Тельцов: старайтесь избегать больших и шумных компаний. Вам будет полезно пофилософствовать в одиночестве. Подумайте, что приятного вы можете сделать для родного человека?

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Близнецов: этот день совершенно не подходит для каких-либо кардинальных перемен в жизни и выяснения отношений. Просто плывите по течению и держите свои тайны при себе.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 24 апреля для Раков: звезды советуют посвятить сегодняшний день семье и какому-нибудь творчеству – это успокоит нервы и сделает вас счастливее. А заодно поможет вам привести в порядок мысли.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Львов: этот выходной день располагает к праздному ничегонеделанию – можете не слишком сопротивляться. Отдых и приятное времяпровождение пойдут вам на пользу.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Дев: чем больше вы отдадите другим, тем больше вскоре получите сами. Не стесняйтесь дарить и радовать окружающих. А вот ваша принципиальность может спровоцировать обиду.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Весов: постарайтесь сегодня избегать любых нагрузок – пусть тело отдохнет. Зато это подходящее время для вкусностей в рационе. Но поберегите желудок и не злоупотребляйте алкоголем.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Скорпионов: даже когда вы захотите отдохнуть, вас не отпустят обстоятельства. Будет проще выключить телефон. Это подходящий день для обновления пространства вокруг себя.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Стрельцов: не стоит обижаться на любимого человека. Проявите мудрость и пойдите первыми на примирение. Будьте осторожны: вас затянет рутина быта, и все будет казаться неотложным.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Козерогов: день подходит для неторопливого отдыха, а также планирования с родными дел на ближайшее будущее. Если вы послушаете, что вам говорят, то узнаете о себе много нового и хорошего.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Водолеев: сегодня подходящее время для отвлечения от накопившихся проблем. Держитесь подальше от надвигающихся семейных разборок. Все уляжется само по себе и без вас.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 24 апреля для Рыб: как бы вы ни старались решить все домашние дела вовремя, вы не успеете. Лучше позовите к себе на помощь семью Постарайтесь восстановить связи со старыми знакомыми, с которыми потеряны контакты.

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