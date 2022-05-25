Гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака: пассивный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, в среду, 25 мая , наступает лунный день, который астрологи называют спокойным и размеренным. Этот период лучше всего провести в покое и уединении, ни с кем не пересекаясь.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 25 мая для Овнов: день подходит для освобождения и отвлечения от негативных мыслей и плохого настроения. Таким образом вы готовите почву для внутреннего обновления – у вас это получится.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Тельцов: для вас наступает день разрушения привычных стереотипов. На самом деле люди не такие, какими кажутся на первый взгляд, и вы в том числе – подумайте, как вы выглядите со стороны.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Близнецов: если вам доверили чей-то секрет – обязательно сохраните его в тайне. Хотя соблазн поделиться будет велик – не поддавайтесь ему. Не стоит без надобности использовать бытовую технику.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Гороскоп на 25 мая для Раков: сегодня ваша настойчивость и стремление убедить в своей правоте достигнет нужных результатов. Вы сможете назвать себя победителем. Не бойтесь доверять новым знакомым.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Львов: судьба внесет свои коррективы в ваши дела на день. Так что можете особо ничего не планировать заранее, и лучше никому ничего не обещайте – вы все равно не успеете все сделать.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Дев: сегодня недоразумения и разногласия с окружающими могут испортить всем настроение. Не стоит слишком болезненно реагировать на критику, лучше к ней прислушаться.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Весов: этот день отлично подходит для получения новых знаний. Обучение пройдет на ура – вы усвоите урок. Старайтесь не принимать необдуманных решений и не рубите концы.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 25 мая для Скорпионов: полезно провести сегодняшний день, углубившись в обсуждение новых творческих идей. Вы полны энтузиазма и креатива. Но вот к реализации лучше приступить потом.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Стрельцов: в этот день вам лучше заняться умственным трудом, а вот мышцам дайте полноценный отдых. Кто-то из ваших давних знакомых проявит к вам недвусмысленный интерес.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Козерогов: вам пойдет на пользу творческое занятие – это успокоит и отвлечет от сегодняшних реалий. Внутри вас скрывается настоящий талант, важно только дать ему выход на волю.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Водолеев: вашей энергии сегодня может хватить на десятерых. Постарайтесь применять ее с пользой для дела и не наломать дров. Не обращайте внимания на завистников.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 25 мая для Рыб: не отказывайтесь от заманчивых предложений – они окажутся прибыльными и перспективными. Воспользуйтесь предоставленным вам шансом, и вы достигнете немалого успеха.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.