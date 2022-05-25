Гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака: пассивный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сегодня, в среду, 25 мая , наступает лунный день, который астрологи называют спокойным и размеренным. Этот период лучше всего провести в покое и уединении, ни с кем не пересекаясь.
Овен
Гороскоп на 25 мая для Овнов: день подходит для освобождения и отвлечения от негативных мыслей и плохого настроения. Таким образом вы готовите почву для внутреннего обновления – у вас это получится.
Телец
Гороскоп на 25 мая для Тельцов: для вас наступает день разрушения привычных стереотипов. На самом деле люди не такие, какими кажутся на первый взгляд, и вы в том числе – подумайте, как вы выглядите со стороны.
Близнецы
Гороскоп на 25 мая для Близнецов: если вам доверили чей-то секрет – обязательно сохраните его в тайне. Хотя соблазн поделиться будет велик – не поддавайтесь ему. Не стоит без надобности использовать бытовую технику.
Рак
Гороскоп на 25 мая для Раков: сегодня ваша настойчивость и стремление убедить в своей правоте достигнет нужных результатов. Вы сможете назвать себя победителем. Не бойтесь доверять новым знакомым.
Лев
Гороскоп на 25 мая для Львов: судьба внесет свои коррективы в ваши дела на день. Так что можете особо ничего не планировать заранее, и лучше никому ничего не обещайте – вы все равно не успеете все сделать.
Дева
Гороскоп на 25 мая для Дев: сегодня недоразумения и разногласия с окружающими могут испортить всем настроение. Не стоит слишком болезненно реагировать на критику, лучше к ней прислушаться.
Весы
Гороскоп на 25 мая для Весов: этот день отлично подходит для получения новых знаний. Обучение пройдет на ура – вы усвоите урок. Старайтесь не принимать необдуманных решений и не рубите концы.
Скорпион
Гороскоп на 25 мая для Скорпионов: полезно провести сегодняшний день, углубившись в обсуждение новых творческих идей. Вы полны энтузиазма и креатива. Но вот к реализации лучше приступить потом.
Стрелец
Гороскоп на 25 мая для Стрельцов: в этот день вам лучше заняться умственным трудом, а вот мышцам дайте полноценный отдых. Кто-то из ваших давних знакомых проявит к вам недвусмысленный интерес.
Козерог
Гороскоп на 25 мая для Козерогов: вам пойдет на пользу творческое занятие – это успокоит и отвлечет от сегодняшних реалий. Внутри вас скрывается настоящий талант, важно только дать ему выход на волю.
Водолей
Гороскоп на 25 мая для Водолеев: вашей энергии сегодня может хватить на десятерых. Постарайтесь применять ее с пользой для дела и не наломать дров. Не обращайте внимания на завистников.
Рыбы
Гороскоп на 25 мая для Рыб: не отказывайтесь от заманчивых предложений – они окажутся прибыльными и перспективными. Воспользуйтесь предоставленным вам шансом, и вы достигнете немалого успеха.
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