Гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака: день развитой интуиции

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшнюю пятницу, 27 мая астрологи относят к числу тех лунных суток, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 27 мая для Овнов: проявите особую осторожность в этот день. Если возникнут спорные вопросы с окружающими, не стоит лезть на рожон без крайней необходимости. Тише едете – дальше будете.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Тельцов: перед вами встанет проблема выбора. С одной стороны, вас радует многообразие, потому что есть возможность позволить себе больше. Но с другой – вам сложно во всем разобраться.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Близнецов: готовьтесь к тому, что на вас свалятся проблемы близких людей. Из-за этого придется понервничать, а вот ваши собственные потребности сами собой отойдут на второй план.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 27 мая для Раков: не стоит заниматься решением запутанных вопросов, лучше отложить их на потом. А этот день потратить на развитие собственного бизнеса – воспользуйтесь советом опытного специалиста.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Львов: на первый план выйдут вопросы личного характера – их придется решать в ущерб работе. Любимый человек потребует внимания и участия – постарайтесь найти время и поговорить с ним по душам.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Дев: вас ждет продуктивный день. Вам придется с головой уйти в решение рабочей рутины или бытовых вопросов. Но вы со всем справитесь, если обратитесь за помощью к проверенным друзьям.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Весов: сегодня не стоит быть слишком доверчивыми. Проверяйте полученную информацию, прежде чем принимать ответственные решения. У вас хватит способностей добиться успехов.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 27 мая для Скорпионов: будьте готовы к тому, что сегодня вы с трудом сможете найти общий язык с окружающими. Вас как будто не слышат или не хотят понимать. А потому лучше провести день в уединении.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Стрельцов: плодотворный день – вам будут легко даваться новые знания, а от процесса обучения вы даже получите удовольствие. Так что старайтесь использовать время максимально с пользой для себя.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Козерогов: ловите необычные предложения, к которым стоит отнестись с осторожностью. Лучше перестраховаться, чтобы не жалеть о содеянном. Поберегите здоровье и старайтесь не переохлаждаться.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Водолеев: вам пригодится способность убеждать людей. Так вы сможете привлечь единомышленников вокруг своих идей и добиться желаемой цели. Однако придется выбирать между дружбой и выгодой.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 27 мая для Рыб: ваши знакомые поднимут вопросы, на которые вам предстоит отвечать. Так что будьте готовы: исправьте свои грехи и подтяните старые задолженности, о которых вам также напомнят.

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