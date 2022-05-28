Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака: день очищения

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившая суббота, 28 мая , по мнению астрологов, будет благоприятным днем. В эти лунные сутки люди обычно находится в гармонии с собой и окружающим миром.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 28 мая для Овнов: сегодняшний день пройдет активно и весело. Вы много времени потратите на решение бытовых вопросов и проблем окружающих. А вот вечером по возможности полезно расслабиться.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Тельцов: сегодня вам не стоит излишне напрягаться и подвергать себя физической нагрузке. Не игнорируйте знаки внимания со стороны противоположного пола – вас ждет интересное знакомство.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Близнецов: будьте готовы к тому, что вам придется взять на себя миссию дипломата и помирить конфликтующих людей. Вам очень пригодится ваше обостренное чувство справедливости.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 28 мая для Раков: это будет не лучший день для кардинальных перемен. Однако не стоит сразу отказываться от полученного предложения. Возьмите тайм-аут и все обдумайте – оно может оказаться выгодным.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Львов: в вас проснется чувство ревности, которому не стоит поддаваться. День будет полон провокаций, и вы рискуете наговорить много неприятных вещей. Поберегите себя и любимого человека.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Дев: если вы не боитесь рисковать, то получите новые впечатления, которые вас подвигнут на творчество. Попробуйте себя в новой роли и займитесь делом, о котором ранее даже не думали.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Весов: сегодня хороший день для анализа прошлых ошибок и избавления от вредных привычек. Чтобы отвлечься от будничной суеты, найдите занятие себе по душе. И не забудьте про отдых.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 28 мая для Скорпионов: займитесь сменой имиджа. Удачно выбранный образ придаст вам уверенности в себе. Полезно взглянуть на себя со стороны, проанализировать и поднять собственную самооценку.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Стрельцов: сегодня вам придет важная информация издалека. Вы ощутите прилив сил для развития деятельности. Только не спешите транжирить финансовые поступления этого дня.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Козерогов: у вас появится желание действовать, но не всегда конструктивно – скорее импульсивно и беспорядочно. Следите за своими словами, чтобы кого-то случайно не обидеть.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Водолеев: сегодняшние финансовые операции могут закончиться аферой. Также старайтесь никому ничего не обещать – вам сложно будет выполнить данные впопыхах обязательства.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 28 мая для Рыб: пора навести порядок в собственных мыслях. Постарайтесь без сожаления избавиться от всего старого, ненужного, изжившего себя. Так вам будет проще двигаться вперед и развиваться.

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