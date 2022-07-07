Гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака: эмоциональный день

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодняшний четверг, 7 июля , уже сам по себе – магический день, поскольку выпадает на праздник Ивана Купала. Однако, по мнению астрологов, этот лунный день будет сложным, и лучше сдерживать свои эмоции.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 7 июля для Овнов: если вы проявите нетерпение, то ни к чему хорошему оно вас не приведет. Учтите это и постарайтесь срочно принять меры. Вы в спешке рискуете упустить отличный шанс.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Тельцов: вы можете круто изменить свою жизнь, внеся совсем незначительные коррективы в привычную схему действий. Не бойтесь, все перемены будут в лучшую сторону.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Близнецов: заняться переменами и обновить все вокруг не так уж сложно, но только последующие улучшения потребуют значительно больших сил. Придется привлекать помощников.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 7 июля для Раков: наслаждайтесь каждым мгновением, сегодняшний день для вас пройдет замечательно. Особенно приятным будет вечер, который вы уж точно проведете не в одиночестве

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Львов: если у вас давно назрело желание рассказать возлюбленному о своих чувствах, то этот день как нельзя более кстати подходит для этого. А ночь будет наполнена магией.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Дев: вам лучше не пытаться спорить, если аргументы противника окажутся неопровержимыми. Сегодня вам, вероятно, придется признать свою ошибку, даже если вам этого не хочется.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Весов: сегодня вы будете вызывать у окружающих нескрываемое чувство зависти. Имейте это в виду и подготовьтесь морально. Все равно вы больше ничего не сможете с этим поделать.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 7 июля для Скорпионов: вряд ли сегодняшний день можно назвать подходящим для продвижения личного бизнеса. Вам стоит заняться вопросами другого рода, к примеру, любовными и семейными.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Стрельцов: все дела, связанные с финансами, сегодня пройдут у вас вполне удачно. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем, правда, желательно с этим поосторожничать.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Козерогов: пора вспомнить о том, что кроме работы существует еще и личная жизнь. Сегодня для этого как раз подходящее время. У вас есть шанс все наладить, не упустите такую возможность.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Водолеев: звезды не советуют предпринимать какие-либо действия без согласия руководства. Толку от них все равно не будет, вот у вас могут появиться противники и недоброжелатели.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 июля для Рыб: имейте в виду, что сюрпризы или подарки, которые вы можете сегодня получить, окажутся не безвозмездными, а корыстными. Так что подумайте, прежде чем принимать их.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 4-10 июля. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.