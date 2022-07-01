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Лунный календарь на неделю 4-10 июля 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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1 июля, 10:40
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Согласно лунному календарю, самыми сложными днями на следующей неделе будут вторник и четверг.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало июля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 4-10 июля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 4-10 июля 2022 года

  • 4 июля, понедельник – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

  • 5 июля, вторник – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

  • 6 июля, среда – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

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  • 7 июля, четверг – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть в 5:15. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

  • 8 июля, пятница – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

  • 9 июля, суббота – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

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  • 10 июля, воскресенье – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на июль 2022 года. А еще давали прогноз астролога, когда закончится сложный для Украины период в войне.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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