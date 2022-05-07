Гороскоп на 7 мая для всех знаков зодиака: день раскаяния

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Наступившая суббота, 7 мая . станет днем прощения обид и чужих недостатков, а также раскаяния в собственных грехах. Астрологи призывают в эти лунные сутки не скандалить, не ругаться, а провести время в гармонии с собой и окружающими.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 7 мая для Овнов: постарайтесь не нагнетать ситуацию в семье, а любые споры с близкими переводить в шутку, иначе вам не избежать обид. А это, согласитесь, не лучший вариант выходного дня.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Тельцов: проведите день, планируя серьезные перемены в своем ближайшем будущем. Привлекайте к обсуждению этих планов близких людей или друзей. А вот действовать пока рано.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Близнецов: сегодняшний день пройдет насыщенно и ярко. Вы даже в скучной провинции способны попасть в центр всеобщего внимания. Общение с близкими откроет вам глаза на важные вопросы.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Гороскоп на 7 мая для Раков: есть повод для радости: вам вернут старый долг или исполнят обещание, на что вы уже и не рассчитывали. Ваши сегодняшние кулинарные способности понравятся семье.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Львов: день подходит для начинаний во многих сферах, особенно в творческой. Вы будете генерировать интересные идеи. Но вот с финансами пока наблюдается застой и проблема.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Дев: постарайтесь избегать нежелательных советов, особенно если вы их не просили. Дайте людям четко понять это. Вы рискуете попасть в тупиковую ситуацию из-за "доброжелателей".

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Весов: найдите время и посвятите его общению с давними друзьями, с которыми долго не выходили на связь. Вам есть о чем поговорить, тем более в таких дискуссиях рождается истина.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 7 мая для Скорпионов: несмотря на желание отдохнуть в выходной день, вам придется заниматься решением накопившихся хозяйственных вопросов. Будьте осторожны с техникой, есть риск поломки.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Стрельцов: настроение будет позитивным, и это располагает к праздному отдыху и расслаблению. Не переживайте о своих домашних обязанностях – ваши близкие сделают за вас все, что нужно.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Козерогов: вряд ли у вас получится экономить, поэтому лучше заранее установить себе условные лимиты, чтобы не возникало соблазнов. Сделайте упор на качество покупаемого товара.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Водолеев: свалившиеся на выходные домашние хлопоты могут выбить вас из колеи. Увы, переложить свои проблемы на плечи других людей не получится – вам все придется делать самостоятельно.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Гороскоп на 7 мая для Рыб: вас ждет позитивный день. Уделите время общению со старшими родственниками – им важно ваше внимание и помощь. А еще в этот день следует отказаться от жирной пищи.

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