Именины Дмитрия-2021: красочные картинки и поздравления в Дмитриев день

С днем ангела Дмитрия: картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 ноября, отмечается Дмитриев день в честь святого Дмитрия Солунского. А это означает, что все мужчины с именем Дмитрий празднуют свои именины .

Так что, если у вас есть родные, близкие, друзья, коллеги, однокурсники и просто знакомые с этим именем, обязательно поздравьте их с днем ангела .

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А мы собрали самые прикольные, милые, добрые, красивые пожелания, картинки, открытки, стихи и поздравления с именинами Дмитрия .

Имя Дмитрийозначает "земледелец" или же "посвященный богине плодородия Деметре". Это активный, волевой и в то же время очень добрый и отзывчивый человек. Он талантлив, умен и сообразителен.

Эффектные поздравления с днем ангела Дмитрия в стихах

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Поздравления для Димы,

Ведь у Димы – именины!

Мы готовы поздравлять,

Имя Димы прославлять.

Дима – значит "мать-земля",

Вот в чем силушка твоя!

Щедр ты, Дима, на творенья

И не ждешь вознагражденья.

Хоть работать за троих,

Хоть любить за четверых –

Сил на все тебе хватает,

Видно, имя помогает.

Нам ты дорог и любим,

Будь же ангелом храним!

Мы добра тебе желаем

И сердечно поздравляем!

Лучшие поздравления Дмитрию с днем ангела / Фото: pixabay

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С Днем ангела поздравить

Тебя, Димон, хочу,

Ведь этот день по праву –

Как сказка наяву.



Пусть ангел будет сильным,

Ты верь ему всегда,

Пусть по дороге длинной

Он поведет тебя.



Он друг твой и защитник,

И в этот важный день

Вы вместе, вы едины –

Как солнца свет и тень!

Поздравления с днем ангела Дмитрия / Фото: pixabay

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Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

Прикольные поздравления Дмитрия с именинами / Фото: pixabay

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Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

День ангела Дмитрия: картинки и поздравления / Фото: pixabay

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Тебя я, Дмитрий, поздравляю!

Любви и счастья пожелаю!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!



Побольше в кошельке купюр,

Одежды стильной — от кутюр,

Зарплату большую, стабильную,

Рядом даму красивую, стильную!



В семье — побольше дней счастливых,

Детей — и умных, и красивых,

В душе — гармонии, покоя.

А если что — то мы с тобою!

День ангела Дмитрия: картинки и поздравления / Фото: bonnycards

Именины Дмитрия: лучшие пожелания в прозе

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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

День ангела Дмитрия: картинки и поздравления / Фото: pixabay

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Поздравляю тебя, Дима! Желаю иметь в жизни все, что важно и необходимо. Желаю преуспевать во всем и обязательно находить время для своих интересов. Желаю не сомневаться в себе и смело шагать навстречу мечтам. Дима, будь смелым, стойким, неуязвимым. Стремись к своим идеалам. И пусть каждый день будет плодотворным, радостным и счастливым!

День ангела Дмитрия: картинки и поздравления / Фото: bonnycards

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Дима, я желаю, чтобы ты всегда шагал по жизни бодро и уверенно, достигая всех поставленных целей! Пускай твой карьерный путь будет блестящим, друзья – верными, а здоровье – крепким! Желаю, чтобы в твоем доме всегда господствовали счастье, любовь, мир и уют! Будь оптимистом и всегда верь в лучшее!

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.