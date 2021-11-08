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Іменини Дмитра-2021: барвисті картинки і привітання у Дмитрієв день

Ольга Козачок
8 листопада, 05:10
Не забудьте привітати іменинників із днем ангела у Дмитрієв день

З днем ангела Дмитра: картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 листопада, відзначається Дмитрієв день на честь святого Дмитра Солунського. А це означає, що всі чоловіки з ім'ям Дмитро святкують свої іменини .

Отже, якщо у вас є рідні, близькі, друзі, колеги, однокурсники та просто знайомі із цим ім'ям, обов'язково привітайте їх з днем ангела .

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А ми зібрали прикольні, милі, добрі, красиві побажання, картинки, листівки, вірші та вітання з іменинами Дмитра .

Ім'я Дмитро означає "землероб" або "посвячений богині родючості Деметрі". Це активна, вольова і водночас дуже добра і чуйна людина. Він талановитий, розумний і кмітливий.

Ефектні привітання з днем ангела Дмитра у віршах

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Поздравления для Димы,
Ведь у Димы – именины!
Мы готовы поздравлять,
Имя Димы прославлять.
Дима – значит "мать-земля",
Вот в чем силушка твоя!
Щедр ты, Дима, на творенья
И не ждешь вознагражденья.
Хоть работать за троих,
Хоть любить за четверых –
Сил на все тебе хватает,
Видно, имя помогает.
Нам ты дорог и любим,
Будь же ангелом храним!
Мы добра тебе желаем
И сердечно поздравляем!

Найкращі вітання Дмитру з вдень ангела / Фото: pixabay

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С Днем ангела поздравить
Тебя, Димон, хочу,
Ведь этот день по праву –
Как сказка наяву.

Пусть ангел будет сильным,
Ты верь ему всегда,
Пусть по дороге длинной
Он поведет тебя.

Он друг твой и защитник,
И в этот важный день
Вы вместе, вы едины –
Как солнца свет и тень!

Поздоровлення з вдень ангела Дмитра / Фото: pixabay

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Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!

Прикольні поздоровлення Дмитра з іменинами / Фото: pixabay

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Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: pixabay

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Тебя я, Дмитрий, поздравляю!
Любви и счастья пожелаю!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Побольше в кошельке купюр,
Одежды стильной — от кутюр,
Зарплату большую, стабильную,
Рядом даму красивую, стильную!

В семье — побольше дней счастливых,
Детей — и умных, и красивых,
В душе — гармонии, покоя.
А если что — то мы с тобою!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: bonnycards

Іменини Дмитра: найкращі побажання у прозі

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Дмитре, зі святом! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, гарний, щасливий, налаштований на позитив і завжди із відкритою душею! Добра тобі і всіляких задоволень!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: pixabay

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Вітаю тебе, Дмитро! Бажаю мати у житті все, що важливо та необхідно. Бажаю процвітати у всьому і обов'язково знаходити час для своїх інтересів. Бажаю не сумніватися у собі і сміливо крокувати назустріч мріям. Діма, будь сміливим, стійким, невразливим. Прагни своїх ідеалів. І нехай щодня буде плідним, радісним та щасливим!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: bonnycards

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Дмитро, я бажаю, щоб ти завжди крокував по життю бадьоро і впевнено, досягаючи всіх поставлених цілей! Нехай твій кар'єрний шлях буде блискучим, друзі – вірними, а здоров'я – міцним! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов, мир і затишок! Будь оптимістом і завжди вір у краще!

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