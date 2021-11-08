Іменини Дмитра-2021: барвисті картинки і привітання у Дмитрієв день

З днем ангела Дмитра: картинки і листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 листопада, відзначається Дмитрієв день на честь святого Дмитра Солунського. А це означає, що всі чоловіки з ім'ям Дмитро святкують свої іменини .

Отже, якщо у вас є рідні, близькі, друзі, колеги, однокурсники та просто знайомі із цим ім'ям, обов'язково привітайте їх з днем ангела .

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А ми зібрали прикольні, милі, добрі, красиві побажання, картинки, листівки, вірші та вітання з іменинами Дмитра .

Ім'я Дмитро означає "землероб" або "посвячений богині родючості Деметрі". Це активна, вольова і водночас дуже добра і чуйна людина. Він талановитий, розумний і кмітливий.

Ефектні привітання з днем ангела Дмитра у віршах

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Поздравления для Димы,

Ведь у Димы – именины!

Мы готовы поздравлять,

Имя Димы прославлять.

Дима – значит "мать-земля",

Вот в чем силушка твоя!

Щедр ты, Дима, на творенья

И не ждешь вознагражденья.

Хоть работать за троих,

Хоть любить за четверых –

Сил на все тебе хватает,

Видно, имя помогает.

Нам ты дорог и любим,

Будь же ангелом храним!

Мы добра тебе желаем

И сердечно поздравляем!

Найкращі вітання Дмитру з вдень ангела / Фото: pixabay

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С Днем ангела поздравить

Тебя, Димон, хочу,

Ведь этот день по праву –

Как сказка наяву.



Пусть ангел будет сильным,

Ты верь ему всегда,

Пусть по дороге длинной

Он поведет тебя.



Он друг твой и защитник,

И в этот важный день

Вы вместе, вы едины –

Как солнца свет и тень!

Поздоровлення з вдень ангела Дмитра / Фото: pixabay

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Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

Прикольні поздоровлення Дмитра з іменинами / Фото: pixabay

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Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: pixabay

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Тебя я, Дмитрий, поздравляю!

Любви и счастья пожелаю!

Здоровья крепкого, успеха,

Побольше радости и смеха!



Побольше в кошельке купюр,

Одежды стильной — от кутюр,

Зарплату большую, стабильную,

Рядом даму красивую, стильную!



В семье — побольше дней счастливых,

Детей — и умных, и красивых,

В душе — гармонии, покоя.

А если что — то мы с тобою!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: bonnycards

Іменини Дмитра: найкращі побажання у прозі

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Дмитре, зі святом! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, гарний, щасливий, налаштований на позитив і завжди із відкритою душею! Добра тобі і всіляких задоволень!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: pixabay

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Вітаю тебе, Дмитро! Бажаю мати у житті все, що важливо та необхідно. Бажаю процвітати у всьому і обов'язково знаходити час для своїх інтересів. Бажаю не сумніватися у собі і сміливо крокувати назустріч мріям. Діма, будь сміливим, стійким, невразливим. Прагни своїх ідеалів. І нехай щодня буде плідним, радісним та щасливим!

День ангела Дмитра: картинки та привітання / Фото: bonnycards

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Дмитро, я бажаю, щоб ти завжди крокував по життю бадьоро і впевнено, досягаючи всіх поставлених цілей! Нехай твій кар'єрний шлях буде блискучим, друзі – вірними, а здоров'я – міцним! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди панували щастя, любов, мир і затишок! Будь оптимістом і завжди вір у краще!

Раніше ми публікували красиві привітання з днем ангела у прозі та віршах.