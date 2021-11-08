8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Дмитриев день, День пианиста, День урбанизма – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 8 ноября

8 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 8 ноября

Всемирный день градостроительства или День урбанизма (World Urbanism Day) – проводится во многих странах, начиная с 1949 года, с целью развития общественного и профессионального интереса к планированию городов и создания благоприятных условий для жизни.

Международный день КВН – 60-летие неофициального юморного и веселого праздника людей, которые причастны к Клубу Веселых и Находчивых, отмечается в честь годовщины первой игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.

Международный день радиологии или День рентгенолога – неофициальный праздник, установленный в честь открытия в 1895 году рентгеновского излучения.

День пианиста – молодой неофициальный музыкальный праздник слушателей, почитателей, любителей и профессионалов игры на фортепиано.

Именинники 8 ноября

День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Антон, Афанасий, Василий, Марк, Феофил.

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Какой сегодня церковный праздник

8 ноября в православной церкви чтится память великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах, мученика Лупа, преподобного Афанасия Мидикийского, преподобного Димитрия Басарбовского.

Народный праздник

В народе 8 ноября отмечался Дмитриев день. По традиции в этот период продолжалось поминовение умерших родственников, которое началось еще в Дмитриевскую поминальную субботу. Люди ходили в церковь и на кладбище, убирали могилки и молились об упокоении душ усопших. В Дмитриев день наступал расчет за работу и заключались новые договоры. А еще это был последний день, когда еще можно было засылать сватов.

Приметы на 8 ноября

красная заря – к сильным ветрам;

оттепель 8 ноября – зима будет теплой и мокрой;

если Дмитриев день холодный – весна будет такой же;

снег на Дмитриев день – весна будет поздней, а Пасха – тоже со снегом;

утренний иней – к снежной зиме;

если в доме запотели окна – к холодам.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 ноября

1602 – в Оксфорде основана Бодлианская библиотека – одна из самых старых и больших в Европе.

1793 – во Франции Лувр открылся для публики.

1895 – немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновское излучение.

1927 – в Украине начато строительство Днепровской гидроэлектростанции.

1961 – вышел в эфир первый выпуск программы КВН.

Кто родился 8 ноября

1802 – Бенджамин Холл, британский инженер и политик, в честь которого назван Биг-Бен.

1847 – Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа "Дракула".

1900 – Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа "Унесенные ветром".

1935 – Ален Делон, французский актер, режиссер, сценарист.

1938 – Владимир Веклич, советский и украинский инженер, изобретатель троллейбусного поезда.

1948 – Владимир Веремеев, советский украинский футболист.

1960 – Олег Меньшиков, советский российский актер театра и кино, режиссер.

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