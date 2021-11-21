Именины Михаила-2021: эффектные картинки и лучшие поздравления

С днем ангела Михаила / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 21 ноября, празднуем Михайлов день. А это значит, что все мужчины по имени Михаил празднуют свои именины и готовы принимать поздравления.
Так что, скорее поздравьте с днем ангела всех своих родных, близких и друзей, пожелайте всего наилучшего и отправьте позитивные картинки и открытки в их праздник.
Имя Михаил означает "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Эффектные поздравления с днем ангела Михаила в стихах
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Поздравляем с днем прекрасным!
Пусть тебе, наш Михаил,
Каждый миг приносит счастье,
Каждый вздох — приливы сил!
Пусть любовь безумной будет,
Сладким горькое вино!
В доме света не убудет
Даже в ночь, когда темно!
Ты иди по жизни смело
Не бросай слова на ветер.
Я хочу чтоб был счастливым
Самым ты на этом свете!
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Дорогой мой Михаил
Поздравляю с днем чудесным,
Будь всегда улыбчив, мил,
Счастлив, и здоров, и весел!
Будет жизнь твоя успешной,
Будет радости полна,
И любовь тебе, конечно,
Уж давно припасена!
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Желаю тебе от души, Михаил,
Удачи во всем, достижений, побед,
Здоровья стального, энергии, сил,
Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!
Друзей только верных, любви неземной,
И рядом хороших и добрых людей!
Пускай все печали пройдут стороной,
Желаю тебе сотни радостных дней!
Именины Михаила: лучшие пожелания в Михайлов день
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Михаил, с праздником! Желаю тебе благ и новых ярких ощущений. Чудесного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
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Михаил, поздравляю тебя с твоим светлым и радостным праздником! Желаю бесконечного оптимизма и успеха, крепкого здоровья и позитива, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.
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Михаил, пусть будет сила в характере и теле, а улыбка частым гостем на лице. Желаю крепко стоять на защите своих интересов и своей семьи, чтобы с уверенностью шагать в каждый новый день. Поздравляю с именинами!
Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.