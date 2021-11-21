Іменини Михайла-2021: ефектні картинки та найкращі привітання

З днем ангела Михайла / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 21 листопада, святкуємо Михайлів день. А це означає, що всі чоловіки на ім'я Михайло святкують свої іменини і готові приймати вітання.

Отже, швидше привітайте з днем ангела всіх своїх рідних, близьких і друзів, побажайте всього найкращого та надішліть позитивні картинки і листівки у їхнє свято.

Реклама

Ім'я Михайло означає "подібний до Бога". Людина з цим ім'ям має чуттєву і щедру душу і завжди прагне жити в гармонії з собою та навколишнім світом.

Ефектні привітання з днем ангела Михайла у віршах

***

Поздравляем с днем прекрасным!

Пусть тебе, наш Михаил,

Каждый миг приносит счастье,

Каждый вздох — приливы сил!



Пусть любовь безумной будет,

Сладким горькое вино!

В доме света не убудет

Даже в ночь, когда темно!



Ты иди по жизни смело

Не бросай слова на ветер.

Я хочу чтоб был счастливым

Самым ты на этом свете!

Реклама

Поздоровлення з вдень ангела Михайла / Фото: pinterest

***

Дорогой мой Михаил

Поздравляю с днем чудесным,

Будь всегда улыбчив, мил,

Счастлив, и здоров, и весел!



Будет жизнь твоя успешной,

Будет радости полна,

И любовь тебе, конечно,

Уж давно припасена!

Реклама

День ангела Михайла: картинки та привітання

***

Желаю тебе от души, Михаил,

Удачи во всем, достижений, побед,

Здоровья стального, энергии, сил,

Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!



Друзей только верных, любви неземной,

И рядом хороших и добрых людей!

Пускай все печали пройдут стороной,

Желаю тебе сотни радостных дней!

Найкращі вітання Михайлу з вдень ангела / Фото: pinterest

Іменини Михайла: найкращі побажання у Михайлів день

***

Михайле, зі святом! Бажаю тобі благ і нових яскравих відчуттів. Чудового самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, гарний, щасливий, налаштований на позитив і завжди із відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень!

День ангела Михайла: картинки та привітання / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

***

Михайле, вітаю тебе з твоїм світлим і радісним святом! Бажаю нескінченного оптимізму та успіху, міцного здоров'я і позитиву, чудових друзів і чудових ідей, бадьорості духу і вірної любові у житті.

День ангела Михайла: картинки та привітання / Фото: Pinterest

***

Михайле, нехай буде сила в характері та тілі, а посмішка частим гостем на обличчі. Бажаю міцно стояти на захисті своїх інтересів і своєї сім'ї, щоб з упевненістю крокувати щодня. Вітаю з іменинами!

Раніше ми публікували красиві привітання з днем ангела у прозі і віршах.