Михайлов день-2021: тематические картинки, поздравления, открытки и стихи

Ежегодно 21 ноября православные празднуют Михайлов день в память святого архангела Михаила – одного из самых почитаемых святых.
Не забудьте поздравить с этим значимым праздником родных и близких людей, пожелать им мужества, смелости, счастья, удачи, веры в душе, здоровья и мира.
А мы собрали для вас красивые картинки, открытки, стихи, прозу и наилучшие пожелания в Михайлов день-2021 .
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Красивые поздравления с Михайловым днем в прозе
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Пусть Михайлов день принесет удачу во всех добрых начинаниях, успех в делах, радость и везение. Пусть на вашем пути встречается только добрые люди. Пусть дома пребудет уют и гармония. Желаю провести этот праздник достойно и с верой в сердце.
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В День почитания архангела Михаила хочу пожелать, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость дарили душе искреннюю радость, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на бесстрашие и подвиги.
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Поздравляю с Михайловым днем, когда чтится святой архангел. Пусть он услышит ваши молитвы, пусть дарует вам мужество, силу, здоровье и победу в добрых делах. Пусть осень будет щедрой и благодатной, а зима – благосклонной. Пусть вам сопутствует по жизни удача.
Михайлов день: философские поздравления в стихах
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В день Михаила я вас поздравляю,
И от души вам здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.
Живите красиво, живите чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша праведна будет, прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!
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Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит много сил,
Души сделает богаче,
Отведет тоску и зло,
От беды крылом укроет,
Пусть удачей и теплом
Дом ваш бережно наполнит.
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Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пусть счастье в доме сохранит
Святой архангел Михаил!
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Михайлов день-2021.