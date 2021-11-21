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Михайлов день-2021: тематические картинки, поздравления, открытки и стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 ноября, 05:45
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В День архистратига Михаила обязательно отправьте лучшие пожелания и поздравительные открытки близким, родным и друзьям
Поздравления и картинки в Михайлов день
Поздравления и картинки в Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 21 ноября православные празднуют Михайлов день в память святого архангела Михаила – одного из самых почитаемых святых.

Не забудьте поздравить с этим значимым праздником родных и близких людей, пожелать им мужества, смелости, счастья, удачи, веры в душе, здоровья и мира.

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А мы собрали для вас красивые картинки, открытки, стихи, прозу и наилучшие пожелания в Михайлов день-2021 .

Красивые поздравления с Михайловым днем в прозе

***

Пусть Михайлов день принесет удачу во всех добрых начинаниях, успех в делах, радость и везение. Пусть на вашем пути встречается только добрые люди. Пусть дома пребудет уют и гармония. Желаю провести этот праздник достойно и с верой в сердце.

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Красивые картинки и поздравления с Михайловым днем
Красивые картинки и поздравления с Михайловым днем / Фото: Pinterest

***

В День почитания архангела Михаила хочу пожелать, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость дарили душе искреннюю радость, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на бесстрашие и подвиги.

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Открытки и картинки в Михайлов день
Открытки и картинки в Михайлов день / Фото: Pinterest

***

Поздравляю с Михайловым днем, когда чтится святой архангел. Пусть он услышит ваши молитвы, пусть дарует вам мужество, силу, здоровье и победу в добрых делах. Пусть осень будет щедрой и благодатной, а зима – благосклонной. Пусть вам сопутствует по жизни удача.

Михайлов день: поздравительные открытки
Михайлов день: поздравительные открытки / Фото: Pinterest

Михайлов день: философские поздравления в стихах

***

В день Михаила я вас поздравляю,
И от души вам здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.

Живите красиво, живите чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша праведна будет, прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!

С Михайловым днем: картинки и стихи
С Михайловым днем: картинки и стихи / Фото: Pinterest

***

Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит много сил,
Души сделает богаче,

Отведет тоску и зло,
От беды крылом укроет,
Пусть удачей и теплом
Дом ваш бережно наполнит.

Тематические картинки в Михайлов день
Тематические картинки в Михайлов день / Фото: Pinterest

***

Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пусть счастье в доме сохранит
Святой архангел Михаил!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Михайлов день-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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