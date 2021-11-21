Михайлов день-2021: тематические картинки, поздравления, открытки и стихи

В День архистратига Михаила обязательно отправьте лучшие пожелания и поздравительные открытки близким, родным и друзьям

Поздравления и картинки в Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 21 ноября православные празднуют Михайлов день в память святого архангела Михаила – одного из самых почитаемых святых.

Не забудьте поздравить с этим значимым праздником родных и близких людей, пожелать им мужества, смелости, счастья, удачи, веры в душе, здоровья и мира.

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А мы собрали для вас красивые картинки, открытки, стихи, прозу и наилучшие пожелания в Михайлов день-2021 .

Красивые поздравления с Михайловым днем в прозе

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Пусть Михайлов день принесет удачу во всех добрых начинаниях, успех в делах, радость и везение. Пусть на вашем пути встречается только добрые люди. Пусть дома пребудет уют и гармония. Желаю провести этот праздник достойно и с верой в сердце.

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Красивые картинки и поздравления с Михайловым днем / Фото: Pinterest

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В День почитания архангела Михаила хочу пожелать, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость дарили душе искреннюю радость, а имя его, как символ мужества и терпения, давало вам силу духа и вдохновляло на бесстрашие и подвиги.

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Открытки и картинки в Михайлов день / Фото: Pinterest

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Поздравляю с Михайловым днем, когда чтится святой архангел. Пусть он услышит ваши молитвы, пусть дарует вам мужество, силу, здоровье и победу в добрых делах. Пусть осень будет щедрой и благодатной, а зима – благосклонной. Пусть вам сопутствует по жизни удача.

Михайлов день: поздравительные открытки / Фото: Pinterest

Михайлов день: философские поздравления в стихах

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В день Михаила я вас поздравляю,

И от души вам здоровья желаю.

Пусть сказочным будет всегда настроенье,

Пусть рядом всегда будет с вами везенье.



Живите красиво, живите чудесно,

Живите в достатке, безбедно, прелестно.

Пусть жизнь ваша праведна будет, прекрасна,

Погода всегда будет солнечна, ясна!

С Михайловым днем: картинки и стихи / Фото: Pinterest

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Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит много сил,

Души сделает богаче,



Отведет тоску и зло,

От беды крылом укроет,

Пусть удачей и теплом

Дом ваш бережно наполнит.

Тематические картинки в Михайлов день / Фото: Pinterest

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Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пусть счастье в доме сохранит

Святой архангел Михаил!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Михайлов день-2021.