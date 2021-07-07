Ивана Купала: тематические картинки, проза и стихи

С Днем Ивана Купала / Фото: Pexels

Сегодня, 7 июля, мы отмечаем радостный и красивый летний праздник Ивана Купала-2021, посвященный древним славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви.

Обязательно поздравьте с этим знаменательным летним днем своих родных, знакомых и друзей. Специально для вас Life Сегодня подготовили эффектные картинки, радостные пожелания, прикольные стихи и добрые слова в праздник Ивана Купала-2021.

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А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах

***

Иван Купала наступает,

Вечерней тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.



Костры горят, кидая блики.

Танцует резво молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.



Пусть день сегодня необычный

Наполнит сказкою твой мир.

Подарит счастье в жизни личной,

Костром зажжет огонь любви.

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Поздравляем с Ивана Купала / Фото: Pixabay

Прикольные стихи в день Ивана Купала

***

Днем мы будем обливаться

И веселью предаваться.

Из цветов сплетем венки,

Чтоб пускать их у реки.



К ночи разведем костер,

Будем прыгать мы на спор.

Спросите: что за забавы?

Это день Иван Купала!

С праздником Ивана Купала / Фото: Depositphotos

С праздником Ивана Купала: душевные поздравления

***

В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

Ивана Купала / Фото: Depositphotos

С Ивана Купала: лучшие пожелания в стихах

***

Расплетай, невеста, косы,

Выходи простоволосой,

Да венком себя укрась,

Веселись сегодня всласть.



Оставляй, жених, печали,

Возле речки, у причала

Одиночеству не место.

Ждет тебя судьба-невеста.



Вы бегите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки плывут по речке –

Обручальные колечки.



Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод.

Пусть закружит хоровод.



В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного немало

На Ивана на Купала.

С Днем ​​Ивана Купала: короткие смс

***

На Ивана, на Купала

Я веночек свой пускала,

Чтобы суженый пришел,

И меня скорей нашел.

С Днем Ивана Купала / Фото: Pixabay

Добрые поздравления на Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Спешу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротник, который подарит тебе счастье, мир и радость.

С праздником Ивана Купала / Фото: Pixabay

Сказочные поздравления с Ивана Купала

***

Поздравляю с Днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.