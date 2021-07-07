Ивана Купала: тематические картинки, проза и стихи

С Днем Ивана Купала / Фото: Pexels
Сегодня, 7 июля, мы отмечаем радостный и красивый летний праздник Ивана Купала-2021, посвященный древним славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви.
Обязательно поздравьте с этим знаменательным летним днем своих родных, знакомых и друзей. Специально для вас Life Сегодня подготовили эффектные картинки, радостные пожелания, прикольные стихи и добрые слова в праздник Ивана Купала-2021.
А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
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Ивана Купала 2021: как сплести венок из живых цветов и травы
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах
***
Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.
Прикольные стихи в день Ивана Купала
***
Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.
К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!
С праздником Ивана Купала: душевные поздравления
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В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления
С Ивана Купала: лучшие пожелания в стихах
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Расплетай, невеста, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.
Оставляй, жених, печали,
Возле речки, у причала
Одиночеству не место.
Ждет тебя судьба-невеста.
Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.
Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.
В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.
Ивана Купала-2021: красивые открытки к празднику
С Днем Ивана Купала: короткие смс
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На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.
Добрые поздравления на Ивана Купала в прозе
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Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Спешу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротник, который подарит тебе счастье, мир и радость.
Сказочные поздравления с Ивана Купала
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Поздравляю с Днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо и не одно! Здоровья, благодати и радости.
Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.
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