Как быстро делать домашнюю работу

Как делать уроки / Фото: Коллаж: Сегодня

Много задают на дом, неинтересно и долго делать домашнюю работу, падает успеваемость, пропадает всякий интерес к учебе – знакомо? Попробуйте по-другому взглянуть на свое время и правильно его распределить.

Как быстро делать уроки: лайфхаки

Лайфхак 1. Урок

Как делать домашнюю работу / Фото: Unsplash

Главное правило: выполнять домашнее задание вы начинаете уже на самом уроке . Чем внимательнее вы слушаете преподавателя, чем лучше вы поняли тему, тем легче и быстрее получится сделать задания дома. Иногда достаточно просто повторить, а не зубрить с нуля.

Лайфхак 2. Время

Также, чтобы быстрее сделать домашнее задание, приступайте к нему в тот же день , после лекции, а не накануне следующих занятий. Пока вы помните всю информацию, обработать ее будет гораздо легче, чем вспоминать потом. Перед уроком достаточно просто раз прочитать, чтобы освежить все в памяти.

Лайфхак 3. Приоритеты

Как делать домашнюю работу / Фото: Unsplash

Сразу же распределите задания по их срочности . В этом вам поможет дневник. Начните делать то, что стоит раньше и по степени выполнения сложнее. Ваши основные силы и концентрация внимания будет потрачена именно на него. А под конец останутся более легкие и менее срочные.

Лайфхак 4. Рабочее место

Как делать домашнюю работу / Фото: Unsplash

Место, где вы проводите много времени за работой, должно быть удобным и комфортным . Свободный и просторный стол, мягкий стул, подходящие под рост, учебники и канцелярия под рукой, на полочках и на своих местах. Также важно хорошее освещение, отсутствие шума и других отвлекающих факторов. А вот делать уроки в кровати – не лучший вариант, потому так вызывается сонливость, рассеянность и лень.

Лайфхак 5. Отвлечения

Как делать домашнюю работу / Фото: Unsplash

Табу на все отвлекалочки . На время выполнения домашней работы закройте дверь, выключите игры на компьютере и телевизор, отложите телефон. Оптимально загрузить приложение, которое на время блокирует все сообщения и оповещения из соцсетей.

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Лайфхак 6. Таймер

Как делать домашнюю работу / Фото: Unsplash

Перед выполнением задания попробуйте спрогнозировать, сколько времени вам на него понадобится. И установите таймер . Это поможет проверить себя, насколько вы оказались правы, включит режим соревнования между вашей теорией и практикой, научит контролировать время, а также поможет выработать дисциплинированность.

Лайфхак 7. Отдых

Как делать домашнюю работу / Фото: Unsplash

Не нужно сидеть от начала до конца над уроками – от этого продуктивность снижается в разы. Делайте короткие пятиминутки, которые помогут отдохнуть, отвлечься, переключить внимание и настроить мозг на более качественную работу. К примеру, работаете 30 минут, отдыхаете 5 минут . Сделайте зарядку, чтобы погонять кровь, но не берите в руки гаджеты.

Лайфхак 8. Награда

Как делать домашнюю работу / Фото: Unsplash

После успешного или даже досрочного выполнения домашки обязательно придумайте себе какое-то поощрение. Это хорошо работает как мотивация поскорее закончить работу. К примеру, конфетка, визит к другу, любимая игра. Когда вы знаете, что вас ждет награда, работать будет веселее.

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