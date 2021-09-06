Как быстро выучить стихотворение: ТОП-7 лайфхаков

Как лучше запоминать стихи / Фото: Коллаж: Сегодня

И тема интересная, и стихотворение сравнительно несложное, но почему-то никак не запоминается. Хочется побыстрее его выучить и заняться другими делами. Есть несколько простых лайфхаков, которые облегчат вам процесс зубрежки.

Чтобы лучше запоминать большие тексты и стихи, важно тренировать свою память. Выберите одну из проверенных методик, как можно выучить стихи – возможно, она подходит именно вам.

Как быстро выучить стихотворение: лайфхаки

Лайфхак 1. Пишите на бумаге

Как учить стихи / Фото: Unsplash

Прочитав стихотворение, постарайтесь воспроизвести на бумаге то, что вам запомнилось – так тренируется и зрительная, и двигательная память . И вы увидите, где у вас еще есть проколы в запоминании текста.

Лайфхак 2. Читайте вслух

Как учить стихи / Фото: Unsplash

Сразу же старайтесь заучивать стихотворение так, как его надо будет декламировать – с чувством и выражением . Прислушивайтесь к своему голосу: как звучат рифмы, какой у них ритм, правильно ли расставлены акценты и эмоции. Такой метод больше всего подходит аудиалам, которые лучше воспринимают информацию на слух.

Лайфхак 3. Ассоциации и рисунки

Как учить стихи / Фото: Unsplash

А вот визуалам с развитым образным мышлением гораздо легче будет запомнить стихотворение, если они в процессе заучивания будут рисовать его в воображении , а лучше – на бумаге. Какие-то картинки, наброски, знаки и символы, с которыми ассоциируется сюжет, помогут впоследствии легче воспроизвести его.

Лайфхак 4. Непонятные термины

Как учить стихи / Фото: Unsplash

Если в произведении вам встречаются незнакомые слова и термины, не отмахивайтесь, а разберитесь с ними, выясните, что они означают . Можно даже залезть в словарь. Так будет гораздо легче понять, о чем идет речь, и вы сможете быстрее запомнить стихотворение.

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Лайфхак 5. Пойте

Как учить стихи / Фото: Unsplash

Стихи прекрасны тем, что, благодаря специфическому построению и рифмам, многие из них можно положить на музыку. Так рождаются песни . Попробуйте спеть стихотворение, которое вам предстоит выучить. Так вы лучше поймете его мелодию, а музыка поможет быстрее его запомнить. Вполне вероятно, что кто-то уже сделал это до вас.

Лайфхак 6. Учите в компании

Как учить стихи / Фото: Unsplash

С родителями, друзьями, с любимой собакой и даже с рыбками – когда есть благодарный слушатель, дело пойдет быстрее. Если стихотворение задано на дом, учите его вместе с одноклассниками, можно даже разбить по репликам или ролям , а потом меняться – так получится продуктивнее и веселее.

Лайфхак 7. Повторите перед сном

Как учить стихи / Фото: Unsplash

Старайтесь не откладывать задание на последний момент, а учить его за пару дней до нужного срока. Многим, к примеру, запомнить сложные тексты помогает метод дробного заучивания. Не нужно сидеть весь день за книгой, посвятите ей короткие промежутки времени несколько раз в день, а вот на ночь обязательно повторите . Кто-то даже кладет книгу под подушку. Говорят, на следующее утро после пробуждения стихотворение само всплывает в мыслях после сна.

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