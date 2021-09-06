Як швидко вивчити вірш: ТОП-7 лайфхаків

Як краще запам'ятовувати вірші / Фото: Колаж: Сьогодні

І тема цікава, і вірш порівняно нескладний, але чомусь ніяк не запам'ятовується. Хочеться швидше його вивчити і зайнятися іншими справами. Існує кілька простих лайфхаків, які полегшать вам процес зубріння.

Щоб краще запам'ятовувати великі тексти і вірші, важливо тренувати свою пам'ять. Виберіть одну з перевірених методик, як можна вивчити вірші – можливо, вона підходить саме вам.

Як швидко вивчити вірш: лайфхаки

Лайфхак 1. Пишіть на папері

Як вчити вірші / Фото: Unsplash

Прочитавши вірш, постарайтеся відтворити на папері те, що вам запам'яталося – так тренується і зорова, і рухова пам'ять . І ви побачите, де у вас ще є проколи в запам'ятовуванні тексту.

Лайфхак 2. Читайте вголос

Як вчити вірші / Фото: Unsplash

Відразу ж намагайтеся заучувати вірш так, як його треба буде декламувати – з почуттям і виразом. Прислухайтеся до свого голосу: як звучать рими, який у них ритм, чи правильно розставлені акценти та емоції. Такий метод найбільше підходить аудіалам, які краще сприймають інформацію на слух.

Лайфхак 3. Асоціації та картинки

Як вчити вірші / Фото: Unsplash

А ось візуалам із розвиненим образним мисленням набагато легше буде запам'ятати вірш, якщо вони в процесі заучування будуть малювати його в уяві , а краще – на папері. Якісь картинки, начерки, знаки і символи, з якими асоціюється сюжет, допоможуть згодом легше відтворити його.

Лайфхак 4. Незрозумілі терміни

Як вчити вірші / Фото: Unsplash

Якщо в творі вам зустрічаються незнайомі слова і терміни, не відмахуйтеся, а розберіться з ними, з'ясуйте, що вони означають . Можна навіть залізти в словник. Так буде набагато легше зрозуміти, про що йдеться, і ви зможете швидше запам'ятати вірш.

Реклама

Лайфхак 5. Співайте

Як вчити вірші / Фото: Unsplash

Вірші прекрасні тим, що, завдяки специфічній побудови і римам, багато які з них можна покласти на музику. Так народжуються пісні . Спробуйте заспівати вірш, який вам належить вивчити. Так ви краще зрозумієте його мелодію, а музика допоможе швидше його запам'ятати. Цілком ймовірно, що хтось вже зробив це до вас.

Лайфхак 6. Вчіть у компанії

Як вчити вірші / Фото: Unsplash

З батьками, друзями, з улюбленим собакою і навіть із рибками – коли є вдячний слухач, справа піде швидше. Якщо вірш заданий додому, вчіть його разом із однокласниками, можна навіть розбити за репліками або ролями , а потім мінятися – так вийде продуктивніше і веселіше.

Лайфхак 7. Повторіть перед сном

Як вчити вірші / Фото: Unsplash

Намагайтеся не відкладати завдання на останній момент, а вчити його за кілька днів до потрібного терміну. Багатьом, наприклад, запам'ятати складні тексти допомагає метод дрібного заучування. Не потрібно сидіти весь день за книгою, присвятіть їй короткі проміжки часу кілька разів на день, а ось на ніч обов'язково повторіть . Хтось навіть кладе книгу під подушку. Кажуть, наступного ранку після пробудження вірш сам спливає у відпочилому мозку.

Дивіться відеоанонс майстер класу від зоряної сотні:

Раніше ми розповідали, як зробити закладки для книг: ТОП-10 яскравих ідей з фото.