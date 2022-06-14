Как чистить молодую картошку: разнообразные советы хозяйкам

Как просто чистить молодой картофель / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

В конце весны на прилавках появляется первая молодая картошка. Она намного нежнее, чем старая, за что ее любят многие гурманы .

Но вот почистить молодой картофель бывает гораздо сложнее, чем обычные клубни. А все потому, что этот корнеплод покрыт тонкой и неоднородной кожурой , которая иногда совершенно не хочет соскабливаться.

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Мы поделимся с вами несколькими способами, как почистить молодую картошку быстро и эффектно, а вы выбирайте, какой вам больше нравится.

Как чистить молодую картошку / Фото: unsplash

Поскоблить ножом

Традиционный способ чистить молодую картошку – это соскоблить кожицу ножом. Желательно брать не слишком острый нож, чтобы не порезать корнеплод. Наденьте латексные перчатки, чтобы руки не потемнели.

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Потереть щеткой

Как чистить картошку щеткой / Фото: pinterest

Тонкая кожица молодого картофеля хорошо поддается жесткой кухонной щетке или губкой.

Почистить мочалкой

Как чистить картошку щеткой / Фото: pinterest

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Другой вариант – потереть корнеплоды металлической мочалкой. Правда, имейте в виду, что затем придется тщательно выполаскивать картофельную пленку из всех спиралей и завитков. Но зато этот способ отлично справляется с начинающей стареть картошкой, которая уже плохо поддается чистке.

Посыпать солью

Помойте картошку. Затем сложите ее в плотный полиэтиленовый пакет и насыпьте крупную соль. Хорошенько потрите , чтобы отделилась кожура, и еще раз промойте под проточной водой.

Срезать ножом

Убрать кожуру с картошки можно обычным ножом / Фото: unsplash

Если молодая картошка совершенно не поддается скоблению , а шкурка на ней состарилась и не отстает, можно почистить ее традиционным способом – т.е. обрезать, как со старого картофеля.

Контраст температур

Молодая картошка чистится с помощью воды / Фото: freepik

Помойте молодой картофель и поочередно поместите его сначала в очень горячую воду, а затем в ледяную. За счет перепада температур кожица отстанет намного легче.

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