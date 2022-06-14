Как чистить молодую картошку: разнообразные советы хозяйкам

Как просто чистить молодой картофель / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com
В конце весны на прилавках появляется первая молодая картошка. Она намного нежнее, чем старая, за что ее любят многие гурманы .
Но вот почистить молодой картофель бывает гораздо сложнее, чем обычные клубни. А все потому, что этот корнеплод покрыт тонкой и неоднородной кожурой , которая иногда совершенно не хочет соскабливаться.
Мы поделимся с вами несколькими способами, как почистить молодую картошку быстро и эффектно, а вы выбирайте, какой вам больше нравится.
Поскоблить ножом
Традиционный способ чистить молодую картошку – это соскоблить кожицу ножом. Желательно брать не слишком острый нож, чтобы не порезать корнеплод. Наденьте латексные перчатки, чтобы руки не потемнели.
Потереть щеткой
Тонкая кожица молодого картофеля хорошо поддается жесткой кухонной щетке или губкой.
Почистить мочалкой
Другой вариант – потереть корнеплоды металлической мочалкой. Правда, имейте в виду, что затем придется тщательно выполаскивать картофельную пленку из всех спиралей и завитков. Но зато этот способ отлично справляется с начинающей стареть картошкой, которая уже плохо поддается чистке.
Посыпать солью
Помойте картошку. Затем сложите ее в плотный полиэтиленовый пакет и насыпьте крупную соль. Хорошенько потрите , чтобы отделилась кожура, и еще раз промойте под проточной водой.
Срезать ножом
Если молодая картошка совершенно не поддается скоблению , а шкурка на ней состарилась и не отстает, можно почистить ее традиционным способом – т.е. обрезать, как со старого картофеля.
Контраст температур
Помойте молодой картофель и поочередно поместите его сначала в очень горячую воду, а затем в ледяную. За счет перепада температур кожица отстанет намного легче.
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