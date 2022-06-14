Як чистити молоду картоплю: різноманітні поради господаркам

Як просто чистити молоду картоплю / Фото: Колаж: Сьогодні,
Наприкінці весни на прилавках з'являється перша молода картопля. Вона набагато ніжніша, ніж стара, за що її люблять багато гурманів .
Але ось почистити молоду картоплю буває набагато складніше, ніж звичайні бульби. А все тому, що цей коренеплід покритий тонкою та неоднорідною шкіркою , яка іноді зовсім не хоче зіскаблюватися.
Ми поділимося з вами кількома способами, як почистити молоду картоплю швидко та ефектно, а ви вибирайте, який вам більше подобається.
Пошкребти ножем
Традиційний спосіб чистити молоду картоплю – це зіскребти шкірку ножем. Бажано брати не дуже гострий ніж, щоб не нарізати коренеплід. Надягніть латексні рукавички, щоб руки не потемніли.
Потерти щіткою
Тонка шкірка молодої картоплі добре піддається жорсткій кухонній щітці або губкою.
Почистити мочалкою
Інший варіант – потерти коренеплоди металевою мочалкою. Правда, майте на увазі, що потім доведеться ретельно виполіскувати картопляну плівку з усіх спіралей та завитків. Зате цей спосіб чудово справляється з картоплею, яка вже погано піддається чищенню.
Посипати сіллю
Помийте картоплю. Потім складіть її в щільний поліетиленовий пакет і насипте велику сіль. Хорошенько потріть , щоб відділилася шкірка, і ще раз промийте під проточною водою.
Зрізати ножем
Якщо молода картопля зовсім не піддається скоблінню , а шкірка у ній постаріла і не відстає, можна почистити її традиційним способом – тобто. обрізати, як із старої картоплі.
Контраст температур
Помийте молоду картоплю і по черзі помістіть її спочатку в дуже гарячу воду, а потім у крижану. За рахунок перепаду температур шкірка відстане набагато легше.
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