Как и зачем поливать домашние цветы минералкой

Зачем поливать цветы минералкой / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Многие цветоводы из желания улучшить состояние своих растений не боятся экспериментов. Один из способов ухода за цветами – полив минеральной водой . Вот только далеко не всем растениям она подходит.

Можно ли поливать минеральной водой комнатные растения, как и зачем это делать? Как воспринимают минералку разные виды цветов ? Узнайте в нашей статье.

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Каким цветам полезна минеральная вода

Все зависит от места произрастания растения в природе. Если родина цветка – пустыня с бедной засоленной почвой, нехваткой влаги, содержащей растворенные минералы, он привык получать воду с минеральными примесями.

Какие растения можно поливать минералкой/ Фото: pixabay

Суккуленты, алоэ, денежное дерево любят подобный полив минералкой. Насыщение грунта небольшим количеством солей идет им на пользу . Растения разрастаются, становятся более яркими. У кактусов хорошо формируются колючки. Листья бегоний приобретают блеск.

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Имейте в виду, что полив минералкой должен быть умеренным, не чаще одного раза в месяц . Кроме того, перед поливом важно дать воде отстояться сутки, чтобы из нее испарилась углекислота.

Каким растениям минералка вредна

В тропиках многие цветы растут во влажном климате, некоторые – в подвешенном состоянии, питаясь дождевой водой, которая по своему составу очень мягкая и содержит минимум минеральных солей. Таким растениям и в домашних условиях требуется только очищенная и отстоянная вода, без дополнительной минерализации.

Для каких цветов минеральная вода губительна / Фото: pixabay

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Так что для нежной орхидеи, азалии, камелии, антуриума минеральная вода опасна . После полива цветы сбрасывают еще нераскрывшиеся бутоны, чахнут и погибают.

Также от жесткой минеральной воды на стенках горшков, на поверхности грунта и в глубине земляного кома появляется белый соляной налет , который плохо влияет на рост и развитие растений. Почва становится жесткой, что препятствует доступу кислорода к корням, а перенасыщение микроэлементами мешает растению развиваться правильно.

Какая вода оптимальна для полива растений

Вода для комнатных цветов должна быть мягкой, с небольшим количеством солей, без хлора и углекислого газа, а также умеренно теплой. Лучше всего для полива комнатных растений подходит вода:

речная;

дождевая;

талая из снега;

отстоянная водопроводная.

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