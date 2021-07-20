Как использовать старые деревья на даче: ТОП-10 креативных лайфхаков

Что сделать из старых деревьев / Коллаж: Сегодня / Фото: Сегодня
Старое дерево отжило свой век и пошло под пилу. Но его можно использовать не только в качестве дров. В умелых руках с креативными мозгами древний ствол еще послужит своим хозяевам на даче и в доме.
Как использовать деревья и что из них можно сделать, смотрите фото, читайте лайфхаки и вдохновляйтесь на творческий процесс.
Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.
А увидеть разнообразие настоящей женской красоты без ретуши, а не только идеальные лица и тела в медиа и рекламе, можно с помощью проекта #ПокажитеНас и бренда Dove.
Что делать из старого дерева: лайфхаки
- Лайфхак 1. Скамья
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
Такую садовую скамейку можно сделать из толстого ствола, и его даже не нужно очищать от коры. Она впишется в природный ландшафт, но при желании можно вскрыть ее лаком, чтобы дерево дольше прослужило.
- Лайфхак 2. Сидения
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
На таких пеньках удобно сидеть на свежем воздухе. А чтобы их было не слишком тяжело перемещать по участку, прикрутите снизу колесики.
- Лайфхак 3. Пуфики
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
Другой вариант оформления сидений – сделать их мягкими. Оббейте верхушки чурбаков тканью и поместите внутрь поролон.
- Лайфхак 4. Клумбы
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
На дачном участке будут гармонично и нарядно смотреться клумбы, оборудованные в спиленных деревьях.
- Лайфхак 5. Детская площадка
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
Порадуйте детей и сделайте из чурбаков интересные фигуры, с которыми можно будет играть. К примеру, машину, лодку или целый поезд.
- Лайфхак 6. Полочки
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
Если вам попалась крепкая древесина, она послужит хорошими полочками для книг, посуды или горшков с комнатными растениями.
- Лайфхак 7. Стол
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
В умелых руках и при правильной обработке древняя коряга станет настоящим шедевром, за который не стыдно пригласить гостей.
- Лайфхак 8. Панно
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
Присмотритесь к спилам древесины: в причудливых узорах природа нарисовала картины. Вам осталось лишь оформить их и повесить на стену.
- Лайфхак 9. Вешалка
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
Крепкие ветки спиленного дерева послужат крючками для вешалки и запросто выдержат вес верхней одежды.
- Лайфхак 10. Люстра
Что сделать из старых деревьев / Фото: Pinterest
В старой источенной жуками и временем разлапистой коряге есть своя прелесть. Из такой можно оформить люстру и любоваться нею по вечерам при включенном свете.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы рассказывали, как украсить дачу неприхотливыми растениями.
Новости на эту же тему: