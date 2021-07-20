Як використовувати старі дерева на дачі: ТОП-10 креативних лайфхаків

Зарано у піч. Що можна зробити зі спиляного дерева на дачі і в будинку: полички, лава, стільці, стіл, клумби і навіть люстри.

Що зробити зі старих дерев / Колаж Сьогодні / Фото: Сьогодні

Старе дерево віджило свій вік і пішло під пилку. Але його можна використовувати не тільки в якості дров. В умілих руках з креативними мізками стовбур дерева ще послужить своїм господарям на дачі і в будинку.

Як використовувати дерева і що з них можна зробити, дивіться фото, читайте лайфхаки і надихайтеся на творчий процес.

Якщо ви поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Що робити з старого дерева: лайфхаки

Лайфхак 1. Лава

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

Таку садову лавку можна зробити із товстого стовбура, і його навіть не потрібно очищати від кори. Вона впишеться в природний ландшафт, але при бажанні можна вкрити її лаком, щоб дерево довше прослужило.

Лайфхак 2. Сидіння

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

На таких пеньках зручно сидіти на свіжому повітрі. А щоб їх було не надто важко переміщати по ділянці, прикрутіть знизу коліщатка.

Лайфхак 3. Пуфи

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

Інший варіант оформлення сидінь – зробити їх м'якими. Оббийте верхівки чурбаків тканиною і помістіть всередину поролон.

Лайфхак 4. Клумби

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

На дачній ділянці будуть гармонійно і нарядно виглядати клумби, обладнані в спиляних деревах.

Лайфхак 5. Дитячий майданчик

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

Порадуйте дітей і зробіть із чурбаков цікаві фігури, з якими можна буде грати. Наприклад, машину, човен або цілий поїзд.

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Лайфхак 6. Полички

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

Якщо вам попалася міцна деревина, вона послужить хорошими поличками для книг, посуду або горщиків із кімнатними рослинами.

Лайфхак 7. Стіл

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

В умілих руках і при правильній обробці древня коряга стане справжнім шедевром, за який не соромно запросити гостей.

Лайфхак 8. Панно

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

Придивіться до спилів деревини: в химерних візерунках природа намалювала картини. Вам залишилося лише оформити їх і повісити на стіну.

Лайфхак 9. Вішалка

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

Міцні гілки спиляного дерева послужать гачками для вішалки і запросто витримають вагу верхнього одягу.

Лайфхак 10. Люстра

Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest

Стара поїдена жуками і часом коряга має свою принадність. З такої можна оформити люстру і милуватися нею вечорами при включеному світлі.

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