Як використовувати старі дерева на дачі: ТОП-10 креативних лайфхаків

Що зробити зі старих дерев / Колаж Сьогодні / Фото: Сьогодні
Старе дерево віджило свій вік і пішло під пилку. Але його можна використовувати не тільки в якості дров. В умілих руках з креативними мізками стовбур дерева ще послужить своїм господарям на дачі і в будинку.
Як використовувати дерева і що з них можна зробити, дивіться фото, читайте лайфхаки і надихайтеся на творчий процес.
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Що робити з старого дерева: лайфхаки
- Лайфхак 1. Лава
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
Таку садову лавку можна зробити із товстого стовбура, і його навіть не потрібно очищати від кори. Вона впишеться в природний ландшафт, але при бажанні можна вкрити її лаком, щоб дерево довше прослужило.
- Лайфхак 2. Сидіння
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
На таких пеньках зручно сидіти на свіжому повітрі. А щоб їх було не надто важко переміщати по ділянці, прикрутіть знизу коліщатка.
- Лайфхак 3. Пуфи
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
Інший варіант оформлення сидінь – зробити їх м'якими. Оббийте верхівки чурбаків тканиною і помістіть всередину поролон.
- Лайфхак 4. Клумби
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
На дачній ділянці будуть гармонійно і нарядно виглядати клумби, обладнані в спиляних деревах.
- Лайфхак 5. Дитячий майданчик
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
Порадуйте дітей і зробіть із чурбаков цікаві фігури, з якими можна буде грати. Наприклад, машину, човен або цілий поїзд.
- Лайфхак 6. Полички
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
Якщо вам попалася міцна деревина, вона послужить хорошими поличками для книг, посуду або горщиків із кімнатними рослинами.
- Лайфхак 7. Стіл
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
В умілих руках і при правильній обробці древня коряга стане справжнім шедевром, за який не соромно запросити гостей.
- Лайфхак 8. Панно
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
Придивіться до спилів деревини: в химерних візерунках природа намалювала картини. Вам залишилося лише оформити їх і повісити на стіну.
- Лайфхак 9. Вішалка
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
Міцні гілки спиляного дерева послужать гачками для вішалки і запросто витримають вагу верхнього одягу.
- Лайфхак 10. Люстра
Що зробити зі старих дерев / Фото: Pinterest
Стара поїдена жуками і часом коряга має свою принадність. З такої можна оформити люстру і милуватися нею вечорами при включеному світлі.
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Раніше ми розповідали, як прикрасити дачу невибагливими рослинами.
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