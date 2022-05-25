Как использовать зубочистки в доме: множество креативных идей

Такой простой и привычный в обиходе предмет как зубочистка может пригодиться не только по назначению. Мастера и хозяйки уже давно используют эти деревянные палочки в быту для решения многих задач.
Делимся с вами интересными и практичными идеями, как можно применить зубочистки . Возможно, вам что-то пригодится, а чем-то вы и так уже давно пользуетесь.
Как использовать зубочистки: лайфхаки
- Тесто.
Готовность пирогов или булочек легко проверить, воткнув в тесто зубочистку. Если она осталась чистой – ваша выпечка готова.Как проверить тесто / Фото: pinterest
- Канапе. Зубочистки просто незаменимы в оформлении блюд для фуршетного стола: с их помощью готовят разнообразные канапе.
- Коктейль.
Еще одно практичное применение на кухне зубочисток – украшение коктейлей.Как украсить коктейль / Фото: pixabay
- Рулеты.
Также с помощью деревянной зубочистки можно скрепить края рулетиков или других блюд при фаршировании.Как скрепить рулет зубочисткой / Фото: pixabay
- Чистка. Обмакнув кончик зубочистки в спирт, можно легко очистить мелкие или же труднодоступные места на клавиатуре компьютера, на телефоне или в других гаджетах.
- Свечи. Для поджигания нескольких свечей удобно сначала поджечь зубочистку, которая горит дольше спички.
- Букеты.
Создание съедобных фруктовых или конфетных букетов и композиций немыслимо без маленьких незаметных деревянных шпажек.Как сделать букет / Фото: pinterest
- Скотч. С помощью зубочистки можно решить вечную проблему невидимого края скотча. Достаточно после каждого использования подложить под край липкой ленты зубочистку.
- Поделки.
Люди творческие с умелыми руками и завидной фантазией всегда найдут, из чего изготовить произведения искусства. К примеру, из обыкновенных зубочисток.Что сделать из зубочисток / Фото: pinterest
- Клей. Тонкий кончик зубочистки помогает в рукоделии, если, к примеру, нужно приклеить бусинки, бисер или пайетки.
- Пол. Зубочистки пригодятся для мелкого ремонта деревянного пола. Если вы обнаружили небольшие дырочки, обмакните зубочистку в клей, вставьте в отверстие и подождите, чтобы она высохла. Затем излишек срежьте вровень с полом и зашлифуйте наждачной бумагой.
- Цветы.
Чтобы отбить желание у домашнего питомца лазить по цветочным горшкам и портить вам цветы, их можно защитить с помощь зубочисток. Просто натыкайте их в грунт, и кошка постепенно отучиться шкодить.Как спасти цветы / Фото: pinterest
- Шланг. Прокол в шланге для полива можно устранить, вставив в него зубочистку и обернув шланг изолентой. От воды дерево разбухнет и перекроет выход.
- Цепочка. Зубочистка – ваша помощница, если нужно распутать завязавшуюся в узел цепочку. Металлическую иглу в этом случае использовать нежелательно, потому что она может поцарапать или даже порвать ювелирное изделие.
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