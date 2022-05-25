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Как использовать зубочистки в доме: множество креативных идей

Ольга Козачок
25 мая, 18:41
Зубочистки спасут не только ваши зубы, но и решат множество бытовых проблем.

Такой простой и привычный в обиходе предмет как зубочистка может пригодиться не только по назначению. Мастера и хозяйки уже давно используют эти деревянные палочки в быту для решения многих задач.

Делимся с вами интересными и практичными идеями, как можно применить зубочистки . Возможно, вам что-то пригодится, а чем-то вы и так уже давно пользуетесь.

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Как использовать зубочистки: лайфхаки

  • Тесто. Готовность пирогов или булочек легко проверить, воткнув в тесто зубочистку. Если она осталась чистой – ваша выпечка готова.
    Как проверить тесто / Фото: pinterest
  • Канапе. Зубочистки просто незаменимы в оформлении блюд для фуршетного стола: с их помощью готовят разнообразные канапе.
  • Коктейль. Еще одно практичное применение на кухне зубочисток – украшение коктейлей.
    Как украсить коктейль / Фото: pixabay
  • Рулеты. Также с помощью деревянной зубочистки можно скрепить края рулетиков или других блюд при фаршировании.
    Как скрепить рулет зубочисткой / Фото: pixabay
  • Чистка. Обмакнув кончик зубочистки в спирт, можно легко очистить мелкие или же труднодоступные места на клавиатуре компьютера, на телефоне или в других гаджетах.
  • Свечи. Для поджигания нескольких свечей удобно сначала поджечь зубочистку, которая горит дольше спички.
  • Букеты. Создание съедобных фруктовых или конфетных букетов и композиций немыслимо без маленьких незаметных деревянных шпажек.
    Как сделать букет / Фото: pinterest
  • Скотч. С помощью зубочистки можно решить вечную проблему невидимого края скотча. Достаточно после каждого использования подложить под край липкой ленты зубочистку.
  • Поделки. Люди творческие с умелыми руками и завидной фантазией всегда найдут, из чего изготовить произведения искусства. К примеру, из обыкновенных зубочисток.
    Что сделать из зубочисток / Фото: pinterest
  • Клей. Тонкий кончик зубочистки помогает в рукоделии, если, к примеру, нужно приклеить бусинки, бисер или пайетки.
  • Пол. Зубочистки пригодятся для мелкого ремонта деревянного пола. Если вы обнаружили небольшие дырочки, обмакните зубочистку в клей, вставьте в отверстие и подождите, чтобы она высохла. Затем излишек срежьте вровень с полом и зашлифуйте наждачной бумагой.
  • Цветы. Чтобы отбить желание у домашнего питомца лазить по цветочным горшкам и портить вам цветы, их можно защитить с помощь зубочисток. Просто натыкайте их в грунт, и кошка постепенно отучиться шкодить.
    Как спасти цветы / Фото: pinterest
  • Шланг. Прокол в шланге для полива можно устранить, вставив в него зубочистку и обернув шланг изолентой. От воды дерево разбухнет и перекроет выход.
  • Цепочка. Зубочистка – ваша помощница, если нужно распутать завязавшуюся в узел цепочку. Металлическую иглу в этом случае использовать нежелательно, потому что она может поцарапать или даже порвать ювелирное изделие.

Ранее мы делились любопытным лайфхаком, как сделать свечу из мыла. А еще рассказывали, как сделать из старой банки подсвечник и множество других красивых вещей.