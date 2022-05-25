Як використовувати зубочистки вдома: багато креативних ідей

Такий простий і звичний в ужитку предмет як зубочистка може стати в нагоді не лише за призначенням. Майстри та господині вже давно використовують ці дерев'яні палички у побуті для вирішення багатьох завдань.
Ділимося з вами цікавими та практичними ідеями, як можна застосувати зубочистки . Можливо, вам щось знадобиться, а чимось ви й так уже давно користуєтесь.
Як використовувати зубочистки: лайфхаки
- Тісто.
Готовність пирогів або булочок легко перевірити, встромивши у тісто зубочистку. Якщо вона залишилася чистою – ваша випічка готова.Як перевірити тісто / Фото: pinterest
- Канапе. Зубочистки просто незамінні в оформленні страв для фуршетного столу: за допомогою їх готують різноманітні канапе.
- Коктейль.
Ще одне практичне застосування на кухні зубочисток – прикраса коктейлів.Як прикрасити коктейль / Фото: pixabay
- Рулети.
Також за допомогою дерев'яної зубочистки можна скріпити краї рулетиків або інших страв під час фарширування.Як скріпити рулет зубочисткою / Фото: pixabay
- Чистка. Вмочивши кінчик зубочистки у спирт, можна легко очистити дрібні або важкодоступні місця на клавіатурі комп'ютера, на телефоні або в інших гаджетах.
- Свічки. Для запалювання кількох свічок зручно спочатку підпалити зубочистку, яка горить довше за сірник.
- Букети.
Створення їстівних фруктових або цукеркових букетів і композицій неможливо без маленьких непомітних дерев'яних шпажек.Як зробити букет / Фото: pinterest
- Скотч. За допомогою зубочистки можна вирішити вічну проблему невидимого краю скотчу. Достатньо після кожного використання підкласти під край липкої стрічки зубочистку.
- Вироби.
Люди творчі з умілими руками та завидною фантазією завжди знайдуть, із чого виготовити витвори мистецтва. Наприклад, зі звичайних зубочисток.Що зробити із зубочисток / Фото: pinterest
- Клей. Тонкий кінчик зубочистки допомагає в рукоділлі, якщо, наприклад, потрібно приклеїти бусинки, бісер або паєтки.
- Підлога. Зубочистки стануть у нагоді для дрібного ремонту дерев'яної підлоги. Якщо ви виявили невеликі дірочки, вмочіть зубочистку у клей, вставте в отвір і зачекайте, щоб вона висохла. Потім надлишок зріжте нарівні з підлогою і зашліфуйте наждачним папером.
- Квіти.
Щоб відбити бажання у домашнього вихованця лазити по горщиках квітів і псувати вам рослини, їх можна захистити за допомогою зубочисток. Просто натикайте їх у ґрунт, і кішка поступово відучитися шкодити.Як врятувати квіти / Фото: pinterest
- Шланг. Прокол у шлангу для поливу можна усунути, вставивши у нього зубочистку та обернувши шланг ізолентою. Від води дерево розбухне та перекриє вихід.
- Ланцюжок. Зубочистка – ваша помічниця, якщо потрібно розплутати ланцюжок, що зав'язався у вузол. Металеву голку в цьому випадку використати небажано, тому що вона може подряпати чи навіть порвати ювелірний виріб.
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