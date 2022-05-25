Як використовувати зубочистки вдома: багато креативних ідей

Такий простий і звичний в ужитку предмет як зубочистка може стати в нагоді не лише за призначенням. Майстри та господині вже давно використовують ці дерев'яні палички у побуті для вирішення багатьох завдань.

Ділимося з вами цікавими та практичними ідеями, як можна застосувати зубочистки . Можливо, вам щось знадобиться, а чимось ви й так уже давно користуєтесь.

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Як використовувати зубочистки: лайфхаки

Тісто. Готовність пирогів або булочок легко перевірити, встромивши у тісто зубочистку. Якщо вона залишилася чистою – ваша випічка готова.

Як перевірити тісто / Фото: pinterest

Готовність пирогів або булочок легко перевірити, встромивши у тісто зубочистку. Якщо вона залишилася чистою – ваша випічка готова. Канапе. Зубочистки просто незамінні в оформленні страв для фуршетного столу: за допомогою їх готують різноманітні канапе.

Зубочистки просто незамінні в оформленні страв для фуршетного столу: за допомогою їх готують різноманітні канапе. Коктейль. Ще одне практичне застосування на кухні зубочисток – прикраса коктейлів.

Як прикрасити коктейль / Фото: pixabay

Ще одне практичне застосування на кухні зубочисток – прикраса коктейлів. Рулети. Також за допомогою дерев'яної зубочистки можна скріпити краї рулетиків або інших страв під час фарширування.

Як скріпити рулет зубочисткою / Фото: pixabay

Також за допомогою дерев'яної зубочистки можна скріпити краї рулетиків або інших страв під час фарширування. Чистка. Вмочивши кінчик зубочистки у спирт, можна легко очистити дрібні або важкодоступні місця на клавіатурі комп'ютера, на телефоні або в інших гаджетах.

Вмочивши кінчик зубочистки у спирт, можна легко очистити дрібні або важкодоступні місця на клавіатурі комп'ютера, на телефоні або в інших гаджетах. Свічки. Для запалювання кількох свічок зручно спочатку підпалити зубочистку, яка горить довше за сірник.

Для запалювання кількох свічок зручно спочатку підпалити зубочистку, яка горить довше за сірник. Букети. Створення їстівних фруктових або цукеркових букетів і композицій неможливо без маленьких непомітних дерев'яних шпажек.

Як зробити букет / Фото: pinterest

Створення їстівних фруктових або цукеркових букетів і композицій неможливо без маленьких непомітних дерев'яних шпажек. Скотч. За допомогою зубочистки можна вирішити вічну проблему невидимого краю скотчу. Достатньо після кожного використання підкласти під край липкої стрічки зубочистку.

За допомогою зубочистки можна вирішити вічну проблему невидимого краю скотчу. Достатньо після кожного використання підкласти під край липкої стрічки зубочистку. Вироби. Люди творчі з умілими руками та завидною фантазією завжди знайдуть, із чого виготовити витвори мистецтва. Наприклад, зі звичайних зубочисток.

Що зробити із зубочисток / Фото: pinterest

Люди творчі з умілими руками та завидною фантазією завжди знайдуть, із чого виготовити витвори мистецтва. Наприклад, зі звичайних зубочисток. Клей. Тонкий кінчик зубочистки допомагає в рукоділлі, якщо, наприклад, потрібно приклеїти бусинки, бісер або паєтки.

Тонкий кінчик зубочистки допомагає в рукоділлі, якщо, наприклад, потрібно приклеїти бусинки, бісер або паєтки. Підлога. Зубочистки стануть у нагоді для дрібного ремонту дерев'яної підлоги. Якщо ви виявили невеликі дірочки, вмочіть зубочистку у клей, вставте в отвір і зачекайте, щоб вона висохла. Потім надлишок зріжте нарівні з підлогою і зашліфуйте наждачним папером.

Зубочистки стануть у нагоді для дрібного ремонту дерев'яної підлоги. Якщо ви виявили невеликі дірочки, вмочіть зубочистку у клей, вставте в отвір і зачекайте, щоб вона висохла. Потім надлишок зріжте нарівні з підлогою і зашліфуйте наждачним папером. Квіти. Щоб відбити бажання у домашнього вихованця лазити по горщиках квітів і псувати вам рослини, їх можна захистити за допомогою зубочисток. Просто натикайте їх у ґрунт, і кішка поступово відучитися шкодити.

Як врятувати квіти / Фото: pinterest

Щоб відбити бажання у домашнього вихованця лазити по горщиках квітів і псувати вам рослини, їх можна захистити за допомогою зубочисток. Просто натикайте їх у ґрунт, і кішка поступово відучитися шкодити. Шланг. Прокол у шлангу для поливу можна усунути, вставивши у нього зубочистку та обернувши шланг ізолентою. Від води дерево розбухне та перекриє вихід.

Прокол у шлангу для поливу можна усунути, вставивши у нього зубочистку та обернувши шланг ізолентою. Від води дерево розбухне та перекриє вихід. Ланцюжок. Зубочистка – ваша помічниця, якщо потрібно розплутати ланцюжок, що зав'язався у вузол. Металеву голку в цьому випадку використати небажано, тому що вона може подряпати чи навіть порвати ювелірний виріб.

Раніше ми ділилися цікавим лайфхаком, як зробити свічку з мила. А ще розповідали, як зробити зі старої банки свічник та безліч інших красивих речей.