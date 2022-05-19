Как сделать свечу из мыла: любопытный лайфхак с фото

При необходимости и ради интереса осветительный прибор можно изготовить из моющего средства.

Как сделать свечу из мыла / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

В жизни бывают разные ситуации. И знания никогда не помешают. Предлагаем вам провести опыт, как можно сделать свечу из обычного мыла.

Этот интересный эксперимент можно провести с детьми для общего развития. А возможно, такой опыт пригодится вам самим, если вдруг вы окажетесь в походных условиях, когда есть мыло, но нет света .

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Кроме того, такое собственноручно изготовленное и украшенное оригинальное изделие можно использовать в качестве эксклюзивного подарка .

Для изготовления свечи вам понадобится:

Из мыла можно сделать свечу / Фото: pinterest

1 кусок хозяйственного мыла,

столовый уксус,

вода;

толстая хлопчатобумажная нить.

Как сделать свечу из мыла: пошаговая инструкция

Измельчите хозяйственное мыло с помощью терки или ножом и поместите в кастрюлю.

Измельчите мыло / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Налейте воду так, чтобы она покрыла мыльную стружку .

Влейте воду / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Поставьте кастрюлю с мылом в большую по размеру емкость с водой для водяной бани . Нагрейте воду и помешивайте мыло до полного растворения.

Водяная баня / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Снимите кастрюлю с огня и влейте в нее уксус.

Добавьте уксус / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Под действием кислоты в растворе образуется густая белая масса – стеарин.

Появление стеарина / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Оставьте массу остывать, а затем достаньте стеарин .

Достаньте стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Поломайте его на кусочки и промойте в воде , а затем высушите с помощью бумажных салфеток.

Высушите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Подготовьте фитиль , привязав на нить грузик.

Сделайте фитиль / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Полученный стеарин вновь растопите на водяной бане , используя ненужную металлическую посуду, к примеру, консервную банку.

Растопите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience Расплавленный стеарин вылейте в выбранную баночку, которая может послужить подсвечником. Но при желании можно затем достать застывшую свечу, поместив ее ненадолго в горячую воду .

Изготовление свечи / Фото: pinterest На этом этапе можно поэкспериментировать с цветом, формой, добавками и украшениями будущих свечей.

Украсьте свечи / Фото: unsplash Поместите внутрь фитиль, закрепив его над банкой , и оставьте свечу до полного остывания.

Вставьте фитиль в свечу / Фото: скриншот из YouTube/iziScience

Ранее мы делились удивительно простым лайфхаком, как зажигать свечку, чтобы не обжечься. А еще рассказывали, как сделать из старой банки подсвечник и множество других красивых вещей.