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Как сделать свечу из мыла: любопытный лайфхак с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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19 мая, 14:55
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При необходимости и ради интереса осветительный прибор можно изготовить из моющего средства.
Как сделать свечу из мыла
Как сделать свечу из мыла / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

В жизни бывают разные ситуации. И знания никогда не помешают. Предлагаем вам провести опыт, как можно сделать свечу из обычного мыла.

Этот интересный эксперимент можно провести с детьми для общего развития. А возможно, такой опыт пригодится вам самим, если вдруг вы окажетесь в походных условиях, когда есть мыло, но нет света .

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Кроме того, такое собственноручно изготовленное и украшенное оригинальное изделие можно использовать в качестве эксклюзивного подарка .

Для изготовления свечи вам понадобится:

Из мыла можно сделать свечу / Фото: pinterest
Из мыла можно сделать свечу / Фото: pinterest

  • 1 кусок хозяйственного мыла,
  • столовый уксус,
  • вода;
  • толстая хлопчатобумажная нить.

Как сделать свечу из мыла: пошаговая инструкция

  1. Измельчите хозяйственное мыло с помощью терки или ножом и поместите в кастрюлю.
    Измельчите мыло / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Измельчите мыло / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  2. Налейте воду так, чтобы она покрыла мыльную стружку .
    Влейте воду / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Влейте воду / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  3. Поставьте кастрюлю с мылом в большую по размеру емкость с водой для водяной бани . Нагрейте воду и помешивайте мыло до полного растворения.
    Водяная баня / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Водяная баня / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  4. Снимите кастрюлю с огня и влейте в нее уксус.
    Добавьте уксус / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Добавьте уксус / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  5. Под действием кислоты в растворе образуется густая белая масса – стеарин.
    Появление стеарина / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Появление стеарина / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  6. Оставьте массу остывать, а затем достаньте стеарин .
    Достаньте стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Достаньте стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  7. Поломайте его на кусочки и промойте в воде , а затем высушите с помощью бумажных салфеток.
    Высушите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Высушите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  8. Подготовьте фитиль , привязав на нить грузик.
    Сделайте фитиль / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Сделайте фитиль / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  9. Полученный стеарин вновь растопите на водяной бане , используя ненужную металлическую посуду, к примеру, консервную банку.
    Растопите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Растопите стеарин / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
  10. Расплавленный стеарин вылейте в выбранную баночку, которая может послужить подсвечником. Но при желании можно затем достать застывшую свечу, поместив ее ненадолго в горячую воду .
    Изготовление свечи / Фото: pinterest
    Изготовление свечи / Фото: pinterest
  11. На этом этапе можно поэкспериментировать с цветом, формой, добавками и украшениями будущих свечей.
    Украсьте свечи / Фото: unsplash
    Украсьте свечи / Фото: unsplash
  12. Поместите внутрь фитиль, закрепив его над банкой , и оставьте свечу до полного остывания.
    Вставьте фитиль в свечу / Фото: скриншот из YouTube/iziScience
    Вставьте фитиль в свечу / Фото: скриншот из YouTube/iziScience

Ранее мы делились удивительно простым лайфхаком, как зажигать свечку, чтобы не обжечься. А еще рассказывали, как сделать из старой банки подсвечник и множество других красивых вещей.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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