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Как зажигать свечку, чтобы не обжечься: удивительно простой лайфхак

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 июля, 16:31
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Даже если свеча стоит в красивом высоком подсвечнике, и до фитиля сложно добраться, с помощью простого приспособления можно зажечь огонь, не обжигая руки.
Как зажечь свечу
Как зажечь свечу / Фото: Unsplash

Помните детскую загадку? Человек заходит в темную комнату, в которой есть свечка, печка и керосиновая лампа. Что он зажжет прежде всего? Не будем вас долго мучать и сразу дадим ответ: первой зажигается спичка, а уже от нее – все остальное.

Если у вас самая обыкновенная свеча, высокая или таблетка, то вам не составит никакого труда зажечь ее от спички (или зажигалки). Но вот что делать, если свечка стоит в эффектном глубоком подсвечнике? Как к ней подступиться, чтобы не обжечь пальцы? Быстро и просто, а главное – безопасно добыть свет вам поможет наш лайфхак.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Как зажигать свечку, чтобы не обжечься: лайфхак

Как зажечь свечу
Как зажечь свечу / Фото: Pinterest

Очевидно, чтобы уберечь пальцы от огня, нужно придумать какое-то промежуточное звено между рукой и фитилем. В примере с загадкой, таким звеном выступила спичка – без нее невозможно получить огонь. Чтобы не обжечься, зажигая свечу, воспользуйтесь обыкновенной длинной макарониной в виде спагетти.

Спичкой или зажигалкой подожгите самый кончик спагетти, дождитесь, чтобы он разгорелся, а затем с его помощью поджигайте фитиль у свечей. Если под рукой не оказалось спагетти, вы можете взять длинные деревянные кулинарные шпажки или же скрученный в тугую трубочку лист бумаги. Эффект будет тот же.

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Ранее мы рассказывали, как открыть крышку бутылки если она не открывается.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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