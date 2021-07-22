Как зажигать свечку, чтобы не обжечься: удивительно простой лайфхак

Помните детскую загадку? Человек заходит в темную комнату, в которой есть свечка, печка и керосиновая лампа. Что он зажжет прежде всего? Не будем вас долго мучать и сразу дадим ответ: первой зажигается спичка, а уже от нее – все остальное.
Если у вас самая обыкновенная свеча, высокая или таблетка, то вам не составит никакого труда зажечь ее от спички (или зажигалки). Но вот что делать, если свечка стоит в эффектном глубоком подсвечнике? Как к ней подступиться, чтобы не обжечь пальцы? Быстро и просто, а главное – безопасно добыть свет вам поможет наш лайфхак.
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Как зажигать свечку, чтобы не обжечься: лайфхак
Очевидно, чтобы уберечь пальцы от огня, нужно придумать какое-то промежуточное звено между рукой и фитилем. В примере с загадкой, таким звеном выступила спичка – без нее невозможно получить огонь. Чтобы не обжечься, зажигая свечу, воспользуйтесь обыкновенной длинной макарониной в виде спагетти.
Спичкой или зажигалкой подожгите самый кончик спагетти, дождитесь, чтобы он разгорелся, а затем с его помощью поджигайте фитиль у свечей. Если под рукой не оказалось спагетти, вы можете взять длинные деревянные кулинарные шпажки или же скрученный в тугую трубочку лист бумаги. Эффект будет тот же.
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