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Как быстро почистить апельсин: советы с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 сентября, 16:19
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Добраться до сочной мякоти апельсина можно легко и быстро без липких брызг и сломанных ногтей – смотрите способы и фото, как это сделать.
Как почистить апельсин
Как почистить апельсин / Фото: Коллаж: Сегодня

Ароматный, сочный, сладкий апельсин – очень заманчивый экзотический фрукт, но до его рыжей мякоти бывает не так-то просто добраться.

Кожура не поддается ногтям , особенно если у вас длинный маникюр. Липкий сок разбрызгивается по всей кухне, да еще и оставляет пятна – знакомо? Чтобы упростить этот процесс, предлагаем вам обзор интересных лайфхаков, как можно чистить апельсин разными способами.

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Кстати, один из лайфхаков позволяет взять с собой подготовленный апельсин , и для его чистки уже не понадобится нож.

Как легко почистить апельсин: лайфхаки

  • Лайфхак 1. "Четвертуем"

Как почистить апельсин / Фото: скриншот из YouTube/Лучшие Рецепты
Как почистить апельсин / Фото: скриншот из YouTube/Лучшие Рецепты

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Один из самых известных и популярных способов чистки. Вдоль апельсина сделайте по кожуре четыре надреза ножом , не сильно углубляясь в мякоть. А затем отделите кожуру по этим надрезам – она легко снимается.

  • Лайфхак 2. Чистим ножом

Как почистить апельсин / Фото: скриншот из YouTube/Лучшие Рецепты
Как почистить апельсин / Фото: скриншот из YouTube/Лучшие Рецепты

Представьте, что перед вами яблоко, и срежьте апельсиновую корку по спирали привычным серпантином, как будто чистите яблоко. Только важно, чтобы нож был острым.

  • Лайфхак 3. Используем нож "улитку"
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Как почистить апельсин / Фото: pinterest
Как почистить апельсин / Фото: pinterest

Можно воспользоваться специальным приспособлением – на рынке сейчас предлагается масса вариантов ножей для чистки цитрусовых . Купить один раз и забыть о проблеме. Этот нож подковыривает кожуру, а затем счищает ее с фрукта, не затрагивая мякоть, благодаря точно рассчитанной длине острия.

  • Лайфхак 4. Ложкой

Как почистить апельсин / Фото: скриншот из YouTube/Рецепты Bon Appetit
Как почистить апельсин / Фото: скриншот из YouTube/Рецепты Bon Appetit

  1. Посередине апельсина сделайте ножом надрез по кожуре, не доходя до мякоти .
  2. Продолжите этот надрез по кругу, аккуратно углубляя нож в апельсин не более, чем на 1-2 мм .
  3. Заведите ложку в прорезь между кожурой и мякотью фрукта.
  4. Нужно упереться ложкой изнутри в кожуру, надавить на нее и двигаться по кругу, отделяя шкурку от мякоти.
  5. То же самое сделайте со второй половинкой апельсина.
  6. Немного прокрутите половинки навстречу друг другу – так кожура легче отделится и снимется.
  7. При желании можете разделить все дольки апельсина и вернуть их назад в родную кожуру – в таком натуральном "чехле" очищенный фрукт можно взять с собой, не запачкавшись соком.
  • Лайфхак 5. Одна мякоть

Как почистить апельсин / Фото: pinterest
Как почистить апельсин / Фото: pinterest

  1. Возьмите очень острый нож и срежьте верх и низ апельсина.
  2. Положите его срезом на разделочную доску и ножом по кругу отсеките кожуру сегментами вместе со всей белой частью , которая находится под шкуркой, вплоть до чистой мякоти.
  3. Затем вырежьте из апельсина дольки, делая надрезы вглубь вдоль белых пленок и отсекая от них чистую мякоть.
  4. Из оставшегося жмыха при желании отожмите сок .
  • Лайфхак 6. Гусеница

Как почистить апельсин / Фото: pinterest
Как почистить апельсин / Фото: pinterest

  1. Щедро обрежьте апельсин с двух сторон так, чтобы у вас осталась его средняя часть – примерно две трети от всего фрукта .
  2. Посередине оставшейся части сделайте поперечный надрез до середины апельсина .
  3. Аккуратно раскройте апельсин , чтобы обнажились и развернулись дольки.
  4. Апельсин можно подавать в таком оригинальном виде – каждая долька легко отделяется от кожуры.

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Ранее мы рассказывали, как быстро очистить овощи: кухонные лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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