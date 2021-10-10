Как обрезать виноград осенью и подготовить к зиме

Как подготовить виноград к зимовке / Фото: Коллаж: Сегодня

После сбора урожая винограда наступает время обрезки кустов. Это вьющееся растение, если забыть его укоротить, способно забраться так высоко, что ягод можно и не достать. А вот за короткими молодыми лозами гораздо легче ухаживать в течение всего сезона, а затем и собирать урожай.

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Кроме того, правильная обрезка кустов позволяет получать намного больше грон, улучшает вкус и размер винограда. На кусте остается несколько сильных плодоносящих побегов, которые хорошо проветриваются и освещаются солнцем.

Дело в том, что виноград по своей природе образует побегов и гроздей больше, чем способно обеспечить полноценным питанием. И если его не обрезать, то ветви будут удлиняться, а ягоды измельчают.

Что нужно делать с виноградом осенью, как правильно его обрезать и формировать кусты, как готовить лозу к зимовке, узнайте в наших лайфхаки.

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Как обрезать виноград: лайфхаки

Лайфхак 1. Когда обрезать виноград

Как обрезать виноград / Фото: pinterest

Обрезку кустов следует производить осенью после уборки урожая. Но не одновременно с тем, как вы снимаете ягоды с куста, а спустя 1-2 недели . Это делается для того, чтобы растение успело немного восстановиться после плодоношения и набраться сил перед зимовкой. Лучше всего дождаться, чтобы опали листья – так они не будут мешать, и вам будет лучше виден весь куст.

Лайфхак 2. Как обрезать виноград

Как обрезать виноград / Фото: pinterest

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Формирование куста винограда начинается снизу. Обрезка должна производиться острым секатором – так растение будет меньше травмироваться и быстрее заживать. Сначала убираются все листья, пасынки и хилые побеги. Затем на каждом старом рукаве выбираются два наиболее сильных и толстых побега, из которых будут сформированы сучок замещения и плодовая стрелка . Сучок замещения должен располагаться ниже, чем плодовая лоза. На нем оставляют 3-4 почки. А саму лозу нужно всегда обрезать с одной стороны от куста. Остальные лозы отсекаются.

Лайфхак 3. Сколько почек оставлять

Как обрезать виноград / Фото: pinterest

Во время обрезки куста на каждой плодовой ветке нужно оставлять определенное количество почек. Плюс оставляют 1-2 запасных почки на случай вымерзания или выпревания винограда. Число почек зависит от толщины выросшего побега:

если диаметр лозы составляет 5 мм, на ней нужно оставить 5 почек, а остальную ветку срезать; диаметр 6 мм – 5-6 почек; диаметр 7 мм – 7-8 почек; диаметр 8 мм – 8-9 почек; диаметр 9 мм – 9-11 почек; диаметр 10 мм – 11-13 почек; диаметр 11 мм – 12-14 почек; диаметр 12 мм – 13-15 почек.

Лайфхак 4. Как подготовить виноград к зимовке

Как обрезать виноград / Фото: pinterest

После обрезки на кусте остаются самые мощные многолетние стволы, на которых формируются рукава с почками, из которых на следующее лето вырастут новые лозы и плодовые кисти. Эти оставшиеся ветви отвязывают и снимают со шпалеры, укладывают на землю в сторону роста лозы, фиксируют и накрывают ветками, сухими листьями, а сверху – пленкой или брезентом и по краям прижимают камнями. Такое укрытие не даст кусту замерзнуть в мороз, а при дожде и оттепели вода не намочит лозу, и она за зиму не попреет.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за малиной после плодоношения.