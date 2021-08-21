Как отстирать кухонные полотенца: ТОП-5 лайфхаков

Как стирать кухонные полотенца / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали о наиболее грязных местах в вашей квартире. Как ни странно, все они оказались на кухне. Настал черед привести в порядок кухонные полотенца. Даже самые старые и въевшиеся пятна можно победить, если знать методы.

Читайте также: Как вывести пятна на скатерти

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Не забывайте почаще стирать кухонные салфетки и полотенца, ведь на них помимо грязи и жира скапливается большое количество бактерий. А ведь полотенцами вытираются руки, продукты и посуда, через которые инфекция может попасть в организм.

Обычно, чтобы постирать кухонные полотенца, достаточно забросить их в стиралку. Для светлых полотенец выбирают стирку при 90-100 градусах, а для цветных пониже – 40-60 градусов. Но вот с пятнами придется повозиться.

Как стирать кухонные полотенца: лайфхаки

Лайфхак 1. Подсолнечное масло

Как стирать кухонные полотенца / Фото: Pinterest

С помощью растительного масла можно избавиться от жирных пятен и отбелить кухонные полотенца даже без кипячения. Вскипятите 5 л воды, добавьте 1 ст. ложку сухого отбеливателя, 2 ст. ложки стирального порошка, 1 ст. ложку растительного масла и размешайте.

Грязные полотенца намочите сначала холодной водой, а потом поместите в горячую и оставьте замачиваться на 8-12 часов. Затем прополощите полотенца в чистой воде, а при желании постирайте в стиральной машине.

Лайфхак 2. Микроволновка

Как стирать кухонные полотенца / Фото: Pinterest

Достаточно необычный, но действенный способ. Благодаря микроволновке создается эффект кипячения . Смочите кухонное полотенце и обильно натрите его хозяйственным мылом или пятновыводителем.

Слегка отожмите ткань и поместите ее в полиэтиленовый пакет – замотайте, но не завязывайте. Отправляйте пакет в микроволновку на три минуты и выберите полную мощность. Затем отбеленное полотенце прополощите.

Лайфхак 3. Отбеливатель

Как стирать кухонные полотенца / Фото: Pinterest

Реклама

С совершенно грязными полотенцами справится стиральная машина, если добавить в стирку отбеливатель. Для этого выбирайте кислородосодержащий отбеливатель .

Смочите полотенца прохладной водой, поместите их в машинку. Добавьте в порошок отбеливатель по инструкции. Для светлых полотенец выбирайте стирку при 90-100 градусах, а для цветных пониже – 40-60 градусов.

Лайфхак 4. Кипячение

Как стирать кухонные полотенца / Фото: Pinterest

Безнадежные белые полотенца может без проблем спасти кипячение. А вот цветные ткани проваривают с осторожностью, т.к. красители могут оказаться нестойкими, полинять и испортить всю стирку. Перед вывариванием сначала замочите полотенца в теплой воде с моющим средством.

Наполните большую кастрюлю примерно на 2/3 водой, всыпьте стиральный порошок (можно с отбеливателем) из расчета 2 ст. ложки на 1 л воды . Размешайте до растворения, поместите в воду полотенца, поставьте на средний огонь и доведите до кипения.

Затем убавьте огонь и варите полотенца от 15 минут до 1 часа в зависимости от степени загрязнения. Не забывайте помешивать полотенца, чтобы они не пригорели. Вываренные полотенца переложите в таз с теплой водой и хорошенько прополощите.

Лайфхак 5. Уксус

Как стирать кухонные полотенца / Фото: Pinterest

Полотенца, которые приобрели неприятный, специфический или затхлый запах, можно спасти уксусом. Добавьте 1-2 ст. ложки 9%-го уксуса в машинную или ручную стирку на этапе полоскания. Постиранные полотенца сразу же развесьте после стирки.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

Ранее мы рассказывали, как легко почистить ковер без химии: полезные лайфхаки.