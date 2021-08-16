Как спасти полинявшие вещи после стирки

Выбросить, отбелить или просто перекрасить – какие еще надежные способы исправить ситуацию, когда вещь безнадежно полиняла после стирки.

Как спасти полинявшие вещи / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали вам, как вернуть цвет постиранным вещам, если они утратили свой первоначальный цвет. Но вот обратная проблема оказывается не менее серьезной и печальной. Что делать, если после стирки вещи полиняли? Читайте наши лайфхаки.

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Бывает, что даже при бережном отношении и избирательной стирке вещи все-таки линяют. То ли краска неустойчивая, по ли отделка подвела, то ли этикетка попалась вредная, но цветные пятна периодически портят одежду и настроение. Не торопитесь выбрасывать вещь – возможно, ее еще можно реанимировать.

Что делать, если вещь полиняла после стирки: лайфхаки

Лайфхак 1. Повторная стирка

Как спасти полинявшие вещи / Фото: Pinterest

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Иногда для удаления нежелательных пятен достаточно просто еще раз постирать вещи. Но при этом температура для белья должна быть 60-90 градусов . И даже если изделие не очистится полностью, часть краски все равно вымоется и посветлеет, что облегчит ваши дальнейшие действия.

Лайфхак 2. Пятновыводитель

Как спасти полинявшие вещи / Фото: Pinterest

Одно из первых средств, которые специально предназначены для решения проблемы полинявшего белья. Если увидели пятно, можно даже не дожидаться, пока вещь высохнет, а сразу же обработать ее пятновыводителем , погрузив белье в горячую воду, согласно инструкции. А затем еще раз постирайте вещь в машинке при температуре не менее 60 градусов, добавив пятновыводитель

Лайфхак 3. Нашатырный спирт и перекись водорода

Как спасти полинявшие вещи / Фото: Pinterest

Разведите в горячей воде нашатырный спирт (или перекись водорода) в пропорции: 1 ч ложка средства на 1 л воды. При этом имейте в виду, что смесь имеет сильный запах, так что откройте окна . Окуните в раствор испорченную вещь и доведите ее до кипения. Снимите с огня и дайте немного остыть. При необходимости повторите процедуру еще 1-2 раза, а затем постирайте вещь с порошком.

Лайфхак 4. Кипячение

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Как спасти полинявшие вещи / Фото: Pinterest

Полинявшую белую вещь можно попробовать прокипятить по древнему бабушкиному методу . Для этого перед процедурой хорошенько намочить полинявшие места, натереть хозяйственным мылом с отбеливающим эффектом и подождать минут 10 перед кипячением.

Лайфхак 5. Самодельный пятновыводитель

Как спасти полинявшие вещи / Фото: Pinterest

Чтобы сделать пятновыводитель в домашних условиях , смешайте по 1 ст. ложке крахмала, раствора лимонной кислоты и мыльной стружки с 0,5 ст. ложки поваренной соли. Нанесите эту смесь на проблемные места с изнанки. Через 5 часов постирайте вещь в стиральном порошке.

Лайфхак 6. Отбеливатель

Как спасти полинявшие вещи / Фото: Pinterest

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Часто белые вещи можно спасти обыкновенным отбеливателем . Просто замочите в нем вещи примерно на 6 часов, а затем постирайте их в стиральном порошке.

Лайфхак 7. Перекрасить

Как спасти полинявшие вещи / Фото: Pinterest

Если ваши старания оказались напрасными, и победить процесс не получилось, попробуйте его возглавить. Иногда краситель на вещи, который проявляет себя только после первой стирки, оказывается настолько сильным, что остальные вещи красятся от него не пятнами, а совершенно равномерно, полностью меняя цвет. И тогда ваше белье приобретает нежно-розовый или голубой оттенок. Его можно оставить, как есть, или же замаскировать, покрасив вещь в другой цвет .

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