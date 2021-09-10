Как почистить имбирь / Фото: Коллаж: Сегодня

Чистить или не чистить? Мнения насчет корня имбиря разделились. Одни считают, что любой растительный продукт, добытый из земли, должен быть тщательно почищен . Другие же убеждают в том, что его достаточно просто хорошенько помыть .

Чистить корень имбиря – занятие непростое. Из-за его витиеватости, непредсказуемости и причудливости форм, залезть ножом во все уголки и щели бывает просто невозможно, и процесс затягивается надолго.

Кроме того, наибольшее количество полезных веществ содержится именно в верхнем слое , который чаще всего срезается ножом. Но есть несколько достаточно простых методов быстро очистить имбирь от кожицы, при этом не убирая ценные слои.

Как почистить имбирь: лайфхаки

Лайфхак 1. Ложка

Как почистить имбирь / Фото: Pinterest

За счет округлой поверхности ложкой удобно счищать верхнюю кожуру молодого и сочного корнеплода , при этом ценная мякоть под ней остается. Крепко зажмите в руке кусочек имбиря нужного размера и ложкой с силой соскоблите с него кожуру.

Лайфхак 2. Нож

Как почистить имбирь / Фото: Pinterest

Аналогично можно почистить имбирь с помощью ножа. Но действовать им не как режущим инструментом, а как скребком . Движения похожи на те, когда вы чистите молодой картофель, удаляя лишь верхнюю тонкую шкурку.

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Лайфхак 3. Овощечистка

Как почистить имбирь / Фото: Pinterest

Качественная острая овощечистка или слайсер – это удобные инструменты для чистки любых овощей и тонкого нарезания продуктов. Они помогут и в случае с имбирем. Толщина срезаемой шкурки не должна превышать 1-2 мм , т.к. далее начинается самый ценный слой.

Лайфхак 4. Металлическая мочалка

Как почистить имбирь. Фото: скриншот из YouTube/Мисс Чистота

Корень имбиря сначала поместите на пару минут в прохладную воду, чтобы он немного напитался. А затем потрите его металлической мочалкой. Действия проводите с небольшой силой нажатия , чтобы не удалить лишнее с корня.

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