Як почистити імбир / Фото: Колаж: Сьогодні
Чистити або не чистити? Думки щодо кореня імбиру розділилися. Одні вважають, що будь-який рослинний продукт, добутий із землі, повинен бути ретельно почищений . Інші ж переконують в тому, що його достатньо просто гарненько помити .
Чистити корінь імбиру – заняття непросте. Через його витіюватість, непередбачуваність і химерність форм, залізти ножем в усі куточки і щілини буває просто неможливо, і процес затягується надовго.
Крім того, найбільша кількість корисних речовин міститься саме у верхньому шарі , який найчастіше зрізається ножем. Але існує кілька доволі простих методів швидко очистити імбир від шкірки, при цьому не прибираючи цінні шари.
Як почистити імбир: лайфхаки
- Лайфхак 1. Ложка
За рахунок округлої поверхні ложкою зручно зчищати верхню шкірку молодого і соковитого коренеплоду , При цьому цінна м'якоть під нею залишається. Міцно затисніть у руці шматочок імбиру потрібного розміру і ложкою з силою зішкребіть із нього шкірку.
- Лайфхак 2. Ніж
Аналогічно можна почистити імбир за допомогою ножа. Але діяти ним не як ріжучим інструментом, а як скребком . Рухи схожі на ті, коли ви чистите молоду картоплю, видаляючи лише верхню тонку шкірку.
- Лайфхак 3. Овощечистка
Якісна гостра овощечистка або слайсер – це зручні інструменти для чищення будь-яких овочів і тонкого нарізання продуктів. Вони допоможуть і у випадку з імбиром. Товщина зрізуваної шкірки не повинна перевищувати 1-2 мм , тому що далі починається найцінніший шар.
- Лайфхак 4. Металева мочалка
Корінь імбиру спочатку помістіть на дві хвилини в прохолодну воду, щоб він трохи просочився. А потім потріть його металевою мочалкою. Дії проводьте з невеликою силою натискання , щоб не видалити зайве з кореня.
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