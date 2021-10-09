Как подготовить землю для посадки чеснока

Как готовиться к посадке чеснока / Фото: Коллаж: Сегодня

Чеснок имеет свои особенности выращивания. Если вы решили садить чеснок осенью, а не весной, и хотите получить крупные головки и зубки , следует заранее побеспокоиться о грядках, на которых он будет расти.

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Когда садить озимый чеснок, как подготовить почву и что нужно сделать с грядками, читайте в наших лайфхаках.

Как подготовить землю для чеснока: лайфхаки

Лайфхак 1. Сроки высадки чеснока

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

Осенью чеснок садят до наступления первых заморозков примерно за 2-3 недели. Температура почвы должна быть 10-12°С . Однако перед этим еще нужно подготовить почву и дать ей время, чтобы она успела выстояться. Нежелательно высаживать чеснок сразу же после обработки земли, потому что после оседания почва тянет головки за собой вниз. Весной такой чеснок дольше прорастает и теряет свою урожайность.

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Лайфхак 2. Где садить чеснок

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

Грядку лучше делать на солнечной стороне , располагая ее по направлению с севера на юг. Чтобы чеснок рос крупным и давал хороший урожай, его лучше сажать после огурцов, кабачков, ранней и цветной капусты, тыквы, бобовых. Также чеснок хорошо сажать в грядку с сидератами. А вот после картофеля, помидоров, моркови, зелени, лука, а также самого чеснока его не стоит высаживать, потому что велик риск подхватить болезни предшественников.

Лайфхак 3. Удобрение почвы

Как подготовить почву для чеснока / Фото: скриншот из YouTube/Садовый Гид

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Чеснок предпочитает рыхлую плодородную почву с нормальной или пониженной кислотностью. Почву для него важно подготовить и удобрить. Из расчета на 1 м кв. участка вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела, 2 стакана золы, 2 ст. ложки сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата. Землю перекапывают на глубину не менее 20 см . Нельзя сажать чеснок на участки, удобренные свежим навозом, потому что растение даст обильную ботву и рыхлые головки.

Лайфхак 4. Как сформировать грядку

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

Лучше всего для озимого чеснока сделать грядку шириной до 1 м и высотой до 25 см . Сам чеснок впоследствии нужно высаживать на расстоянии 8-10 см друг от друга – чем крупнее зубчики, тем больше дистанция. А расстояние между рядками должно составлять 20-25 см.

Лайфхак 5. Усадка почвы

Грядку нужно оставить в покое, чтобы земля после перекопки осела. Если дождей прошло мало, следует почву несколько раз полить .

Лайфхак 6. Обработка земли

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

С целью профилактики инфекций и заболеваний чеснока желательно обработать землю раствором медного купороса из расчета на 2 м кв.: 1 ст. ложка на 10 л воды. Этим раствором лейкой поливают всю грядку и затем накрывают пленкой. А перед самой высадкой чеснока по поверхности грунта разбрасывают мочевину из расчета 10-20 г на 1 м кв. и поливают водой.

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