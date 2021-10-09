Як підготувати землю для посадки часнику

Як готуватися до посадки часнику / Фото: Колаж: Сьогодні

Часник має свої особливості вирощування. Якщо ви вирішили садити часник восени, а не навесні, і хочете отримати великі головки і зубки , слід заздалегідь потурбуватися про грядки, на яких він буде рости.

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Коли садити озимий часник, як підготувати грунт і що потрібно зробити з грядками, читайте в наших лайфхаках.

Як підготувати землю для часнику: лайфхаки

Лайфхак 1. Терміни висадки часнику

Як підготувати грунт для часнику / Фото: pinterest

Восени часник садять до настання перших заморозків приблизно за 2-3 тижні. Температура грунту має бути 10-12°С . Однак перед цим ще потрібно підготувати грунт і дати йому час, щоб він встиг вистоятися. Небажано висаджувати часник відразу ж після обробки землі, тому що після осідання грунт тягне головки за собою вниз. Навесні такий часник довше проростає і втрачає свою врожайність.

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Лайфхак 2. Де садити часник

Як підготувати грунт для часнику / Фото: pinterest

Грядку краще робити на сонячному боці , розташовуючи її по напрямку з півночі на південь. Щоб часник ріс великим і давав хороший урожай, його краще садити після огірків, кабачків, ранньої і цвітної капусти, гарбуза, бобових. Також часник добре садити в грядку із сидератами. А ось після картоплі, помідорів, моркви, зелені, цибулі, а також самого часнику його не варто висаджувати, бо великий ризик підхопити хворобу попередників.

Лайфхак 3. Удобрювання грунту

Як підготувати грунт для часнику / Фото: скріншот з YouTube / Садовий Гід

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Часник полюбляє пухкий родючий грунт з нормальною або зниженою кислотністю. Грунт для нього важливо підготувати і удобрити. З розрахунку на 1 м кв. ділянки вносять 10 кг перегною, 1 стакан крейди, 2 склянки золи, 2 ст. ложки сульфату калію і 1 ст. ложку суперфосфату. Землю перекопують на глибину не менше 20 см . Не можна садити часник на ділянки, удобрені свіжим гноєм, тому що рослина дасть багато бадилля і рихлі головки.

Лайфхак 4. Як сформувати грядку

Як підготувати грунт для часнику / Фото: pinterest

Найкраще для озимого часнику зробити грядку завширшки до 1 м і заввишки до 25 см . Сам часник згодом потрібно висаджувати на відстані 8-10 см один від одного – чим більші зубчики, тим більше дистанція. А відстань між рядками має становити 20-25 см.

Лайфхак 5. Усадка грунту

Грядку потрібно залишити в спокої, щоб земля після перекопування осіла. Якщо дощів пройшло мало, слід грунт кілька разів полити .

Лайфхак 6. Обробка землі

Як підготувати грунт для часнику / Фото: pinterest

З метою профілактики інфекцій і захворювань часнику бажано обробити землю розчином мідного купоросу з розрахунку на 2 м кв .: 1 ст. ложка на 10 л води. Цим розчином лійкою поливають всю грядку і потім накривають плівкою. А перед самою висадкою часнику по поверхні грунту розкидають сечовину і з розрахунку 10-20 г на 1 м кв. і поливають водою.

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