Как помыться, если нет горячей воды: советы от практичного до креативного

Отключили горячую воду - как помыться / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Во многих городах летом отключают горячую воду на определенный период. Это делается для ремонта и профилактики водораспределительных систем. Но из-за таких отключений люди терпят жуткие неудобства, потому что лишены возможности искупаться и привести себя в порядок.

Как можно помыться в условиях, когда в кране нет горячей воды, читайте в нашей статье.

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Как выкупаться, если отключили горячую воду: лайфхаки

Нагрейте воду в кастрюле. Или сразу в нескольких больших емкостях, поставив все на плиту. Заранее наберите немного холодной воды в ванную, а затем разбавьте ее кипятком и отрегулируйте нужную температуру. Согласны, процесс нескорый и неудобный, зато надежный и у себя дома.

Воду можно нагреть в кастрюлях / Фото: pinterest

Или сразу в нескольких больших емкостях, поставив все на плиту. Заранее наберите немного холодной воды в ванную, а затем разбавьте ее кипятком и отрегулируйте нужную температуру. Согласны, процесс нескорый и неудобный, зато надежный и у себя дома. Достаньте кипятильник. Вам пригодится не маленький чайный, а бытовой кипятильник, который может достаточно быстро нагреть большой объем воды в ведре или кастрюле. Имейте в виду, что не рекомендуется опускать этот электроприбор в ванну в целях безопасности, чтобы не ударило током.

Вам пригодится не маленький чайный, а бытовой кипятильник, который может достаточно быстро нагреть большой объем воды в ведре или кастрюле. Имейте в виду, что не рекомендуется опускать этот электроприбор в ванну в целях безопасности, чтобы не ударило током. Посетите баню . Или сауну. Эти заведения как раз предназначены для купания и парилки. Тем более что это полезно для здоровья. Вы можете опять же отправиться к друзьям или воспользоваться услугами частных городских саун.

В бане можно с комфортом помыться / Фото: pinterest

. Или сауну. Эти заведения как раз предназначены для купания и парилки. Тем более что это полезно для здоровья. Вы можете опять же отправиться к друзьям или воспользоваться услугами частных городских саун. Сходите в гости . Обычно горячую воду не отключают сразу по всему городу. Так что внезапное отсутствие этого удобства – повод навестить друзей или родственников, которые живут на другом конце, и совместить приятное с полезным. И выкупаетесь, и пообщаетесь – не забудьте прихватить гостинцев к чаю.

. Обычно горячую воду не отключают сразу по всему городу. Так что внезапное отсутствие этого удобства – повод навестить друзей или родственников, которые живут на другом конце, и совместить приятное с полезным. И выкупаетесь, и пообщаетесь – не забудьте прихватить гостинцев к чаю. Отправляйтесь в бассейн или аквапарк . Устройте праздник души и тела для всей семьи. Особенно от этой идеи придут в восторг дети. Вы получите порцию водных развлечений, да к тому же сможете помыться и до, и после бассейна.

В аквапарке вы приятно проведете время / Фото: pixabay

. Устройте праздник души и тела для всей семьи. Особенно от этой идеи придут в восторг дети. Вы получите порцию водных развлечений, да к тому же сможете помыться и до, и после бассейна. Купите бойлер . Достаточно один раз вложить крупную сумму, зато впоследствии не зависеть от поставщиков горячей воды в ваших трубах. Водонагреватель позволит продолжать с комфортом купаться и мыть посуду. А заодно и принимать гостей, у которых отключили горячую воду.

. Достаточно один раз вложить крупную сумму, зато впоследствии не зависеть от поставщиков горячей воды в ваших трубах. Водонагреватель позволит продолжать с комфортом купаться и мыть посуду. А заодно и принимать гостей, у которых отключили горячую воду. Эксплуатируйте стиралку. Получить за один раз большой объем горячей воды поможет стиральная машина. Запустите стирку вхолостую на максимальном температурном режиме, открутите сливной шланг от канализации и опустите его в ванну. А перед режимом полоскания отключите машинку, чтобы она не лила холодную воду.

Стиральная машина греет воду / Фото: pixabay

Получить за один раз большой объем горячей воды поможет стиральная машина. Запустите стирку вхолостую на максимальном температурном режиме, открутите сливной шланг от канализации и опустите его в ванну. А перед режимом полоскания отключите машинку, чтобы она не лила холодную воду. Используйте уходовые средства . Если с водой совсем туго, вам пригодятся сухой шампунь и влажные салфетки. Этими средствами можно, на худой конец, поддержать чистоту тела и волос в течение какого-то времени.

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