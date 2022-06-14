Як помитися, якщо немає гарячої води: поради від практичної до креативної

Відключили гарячу воду - як помитися / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
У багатьох містах влітку відключають гарячу воду на певний період. Це робиться для ремонту та профілактики водорозподільних систем. Але через такі відключення люди зазнають великих незручностей, бо позбавлені можливості викупатися і причепуритися.
Як можна помитися в умовах, коли у крані немає гарячої води, читайте у нашій статті.
Як викупатися, якщо відключили гарячу воду: лайфхаки
- Нагрійте воду у каструлі.
Або відразу в кількох великих ємностях, поставивши на плиту. Заздалегідь наберіть трохи холодної води у ванну, а потім розбавте окропом і відрегулюйте потрібну температуру. Згодні, процес нешвидкий і незручний, зате надійний і вдома.Воду можна нагріти у каструлях / Фото: pinterest
- Дістаньте кип'ятильник. Вам знадобиться не маленький чайний, а побутовий кип'ятильник, який може досить швидко нагріти великий об'єм води у відрі або каструлі. Майте на увазі, що не рекомендується опускати цей електроприлад у ванну для безпеки, щоб не вдарило струмом.
- Відвідайте лазню
. Або сауну. Ці заклади саме призначені для купання та парилки. Тим більше, що це корисно для здоров'я. Ви можете знову ж таки вирушити до друзів або скористатися послугами приватних міських саун.У лазні можна з комфортом помитися / Фото: pinterest
- Сходіть у гості . Зазвичай гарячу воду не відключають одразу по всьому місту. Тож раптова відсутність цієї зручності – привід відвідати друзів чи родичів, які живуть на іншому кінці, та поєднати приємне з корисним. І викупаєтесь, і поспілкуєтеся – не забудьте прихопити гостинців до чаю.
- Вирушайте в басейн або аквапарк
. Влаштуйте свято душі та тіла для всієї родини. Особливо від цієї ідеї будуть у захваті діти. Ви отримаєте порцію водних розваг, та ще й зможете помитися і до, і після басейну.В аквапарку ви приємно проведете час / Фото: pixabay
- Купуйте бойлер . Досить один раз вкласти велику суму, зате згодом не залежатимете від постачальників гарячої води у ваших трубах. Водонагрівач дозволить продовжувати з комфортом купатися та мити посуд. А заразом і приймати гостей, у яких відключили гарячу воду.
- Експлуатуйте пральну машину.
Отримати за один раз великий обсяг гарячої води допоможе саме вона. Запустіть прання вхолосту на максимальному температурному режимі, відкрутіть зливний шланг від каналізації та опустіть його у ванну. А перед режимом полоскання вимкніть машину, щоб вона не лила холодну воду.Пральна машина гріє воду / Фото: pixabay
- Використовуйте доглядові засоби . Якщо з водою зовсім туго, вам знадобляться сухий шампунь та вологі серветки. Цими засобами можна, на край, підтримати чистоту тіла і волосся протягом деякого часу.
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